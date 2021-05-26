Ученики музыкальной школы выступили в Доме-музее Исаака Шварца

Ученики музыкальной школы выступили в Доме-музее Исаака Шварца

23 мая в концертно-выставочном зале Дома-музея Исаака Шварца состоялся отчетный концерт учащихся Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова.

Рубрики : Культура     26 May 2021

Юные музыканты из классов Л.В. Строгановой (флейта) и Т.И. Любавцевой (виолончель) исполняли произведения композиторов Глиэра, Люлли, Арутюняна, Даргомыжского, Бизе, Шлемюллера, Баха, Моцарта, Рахманинова, Перголези, Вивальди, Гречанинова, Ромберга, Грига, Евлахова. Среди выступающих были и начинающие музыканты, и выпускники.

Ребята впервые выступали в зале музея, а такое выступление вызывает волнение даже у бывалых артистов, но завораживающие звуки их флейт, глубокие и волнующие мелодии виолончелей заставляли зрителей дружно аплодировать каждому выступлению.

Источник: https://vk.com/isaakschwarz

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