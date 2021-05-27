Гатчинские допризывники выступят на Чемпионате России

Соревнования прошли 26 мая на базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. В них приняли участие четыре команды из Гатчинского, Всеволожского, Волховского и Киришского районов.

Участники выполняли задания по стрельбе, метанию гранаты, подтягиванию, сгибанию и разгибанию туловища лежа, сборке- разборке автомата, строевой подготовке, а также соревновались в беге на 60 и 3000 метров.

Команда Гатчинского района, успешно прошедшая все испытания, была признана лучшей. Теперь ребят ждут соревнования на Чемпионате России в городе Ессентуки.

Тренер команды Гатчинского района Алексей Белоусов выражает благодарность директору Гатчинского педколледжа Марине Воронцовой, председателю районного спорткомитета Сергею Пименову, руководителю военно-патриотического клуба «Отчий край» Владимиру Жилину, а также тренерам спортсменов Вениамину Соловьеву, Виктору Меркульеву и преподавателю физической культуры Гатчинской школы № 7 Ольге Буйчик.

Ирина Хрусталёва