Гатчинские допризывники выступят на Чемпионате России

Соревнования
прошли 26 мая на базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.
В них приняли участие четыре команды из Гатчинского, Всеволожского, Волховского
и Киришского районов.
Участники
выполняли задания по стрельбе, метанию гранаты, подтягиванию, сгибанию и
разгибанию туловища лежа, сборке- разборке автомата, строевой подготовке, а
также соревновались в беге на 60 и 3000 метров.
Команда
Гатчинского района, успешно прошедшая все испытания, была признана лучшей. Теперь
ребят ждут соревнования на Чемпионате России в городе Ессентуки.
Тренер
команды Гатчинского района Алексей Белоусов выражает благодарность директору
Гатчинского педколледжа Марине Воронцовой, председателю районного спорткомитета
Сергею Пименову, руководителю военно-патриотического клуба «Отчий край»
Владимиру Жилину, а также тренерам спортсменов Вениамину Соловьеву, Виктору
Меркульеву и преподавателю физической культуры Гатчинской школы № 7 Ольге Буйчик.
Ирина
Хрусталёва