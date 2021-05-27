Гатчинский район приглашает на Пушкинский праздник

В пятницу, 4 июня, библиотека имени
А.С. Пушкина проведет круглый стол «Вокруг Пушкина» с участием ведущих
экспертов, заслуженных деятелей культуры и искусства.
Основные мероприятия
пройдут в субботу, 5 июня, сразу на нескольких площадках. Главной из них
станет Приоратский парк. В 13.00 начнется карнавальное шествие «Что наша жизнь?
Игра!» В 13.30 будет дан официальный старт празднику, который продолжит
концертная программа. С 15.30 любой желающий сможет принять участие в
интеллектуальной игре «Три семерки = туз». В 18.00 Симфонический оркестр
Ленинградской области представит оперу «Пиковая дама». С 16 часов около
водонапорной башни начнет работать кинотеатр под открытым небом. Здесь пройдут
киносеансы фильмов, снятых по произведениям А.С. Пушкина.
Поэтический сквер
у музея города Гатчины станет площадкой для «СКВЕРного фестиваля» - здесь в
режиме открытого микрофона будут читать бессмертные произведения великого поэта
и писателя.
В Суйде на
территории музея в 14.00 начнется концертно-театрализованная программа,
посвященная 325-летию со дня рождения А.П. Ганнибала и 240-летию со дня его
смерти.
Домик няни Пушкина
в Кобрино по традиции представит игровую программу для детей. Начало в 13.00.
Завершится череда
мероприятий в воскресенье, 6 июня, в 15.00 в Гатчинском Доме культуры.
Здесь состоится концерт Государственного оркестра русских народных инструментов
«Метелица» «Как мила мне балалайка».
Мероприятия
проводятся с учетом ограничительных мер, принятых в Ленинградской области для
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.