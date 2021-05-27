И библиотекарь, и затейник, и воспитатель

Библиотекарь и его библиотека

Никольская библиотека была открыта в октябре 1967 года и поначалу находилась в деревянном доме с печным отоплением. Первой заведующей была Ольга Михайловна Зайцева. Затем, с 1968 по 2012 год, ею руководила Евгения Ивановна Васильева. В 1990 году библиотека переехала в помещение общежития больницы им. П.П. Кащенко. На сегодняшний день её фонд составляет почти 11 тысяч книг, и им пользуются около 400 читателей.

В этом маленьком, но уютном помещении можно найти книги на любой вкус и по всем отраслям знаний. Особое место занимает справочная литература по краеведению и истории, экологии и семейному чтению. Сюда заглядывают и взрослые жители села, и студенты расположенного в Никольском медицинского училища, и детвора из Никольской школы. Заведует Никольской библиотекой Марина Николаевна Камалетдинова.

С Никольским Марину Николаевну связывают последние несколько десятилетий. Инженер по образованию, она в трудные девяностые годы перебралась сюда на постоянное место жительства. На работу устроилась в больницу им. Кащенко, которой отдала более 20 лет своей жизни.

Работать в местную библиотеку Марина Николаевна пришла в 2016 году.

- Я очень обрадовалась тогда: о, вот теперь книги буду читать! - вспоминает она. - Но, честно говоря, времени на это далеко не всегда хватает. Работы очень много, включая бумажную. Но самое главное — люди, которые сюда приходят. Особенно - дети.

Зощенко для третьеклассников

- Я и библиотекарь, и массовик-затейник, и нянька, и воспитатель, - улыбается Марина Николаевна.

Наверное, «Детский клуб» - слишком громкое название для того, что происходит едва ли не каждый день в Никольской библиотеке. А происходит здесь примерно следующее: как только в школе прозвенит последний звонок, часть ребятишек сразу же устремляется сюда, в библиотеку. В Никольской школе учатся дети из нескольких близлежащих населённых пунктов, и не все они сразу разъезжаются по домам.

Как признаётся Марина Николаевна, ей даже пришлось отменить официальный обеденный перерыв, потому что именно в это время ребята идут со школы.

- Я люблю, когда дети приходят ко мне, - говорит она. - Мы читаем сказки, смотрим мультфильмы, пьём чай, играем, рисуем, делаем какие-нибудь поделки, устраиваем тематические выставки по разным поводам. Ребята взрослеют, но всё равно продолжают приходить: звонят, говорят: «Марина Николаевна, а мы тортик купили, можно придём к вам чай пить?»

Приучить современных детей к чтению сложно — это знают все родители. Знает это и Марина Николаевна. Поэтому, когда ребята собираются у неё, немного лукавит. Например, начинает читать им книгу, а потом останавливается на самом интересном месте и предлагает продолжить чтение детям. Мало кто отказывается, ведь всем хочется узнать, что будет дальше!

- У нас есть клуб «Читайка» для самых маленьких, - говорит Марина Николаевна. - Прошу ребят выучить стихи, они приходят, читают их, берут новые стихи, снова разучивают. Третьеклассники очень любят Зощенко читать, они очень хорошо понимают его юмор. Я не просто прошу их читать, но заставляю делать это с выражением и нужными интонациями.

В теплое время года проводим мероприятия на улице. Ребята готовят стихи, соревнуются, играют. Ребят не надо зазывать — приходят сами. Иду по улице, детвора уже бежит навстречу: «Марина Николаевна, когда чаепитие будет?!»

Сегодня первые посетители у Марины Николаевны — опять-же дети. Второклассники Серёжа и Максим после школы направились сразу сюда — сдать старые и получить новые книжки. Для них это уже сложившаяся привычка.

Культурно-просветительская околица

Читатели постарше традиционно берут классику; те, кто помладше — фантастику и современных авторов. Детвора, естественно, сразу устремляется к полкам с детской литературой. Кстати, в детском уголке можно найти и совсем уж раритеты — книги, изданные ещё в советское время. Назвать их устаревшими язык не поворачивается: хоть и несколько обветшавшие, они сохранили всю прелесть и всё великолепие классических книжных иллюстраций.

Марина Николаевна — не только библиотекарь. Она ещё и председатель совета ветеранов Большеколпанского сельского поселения, и участница коллектива русской народной песни «Околица» при Большеколпанском Доме культуры. Конечно, большинство встреч и мероприятий совета ветеранов проходят в Больших Колпанах. Но и в Никольском много своих ветеранов и просто пожилых людей. Они часто собираются в любимой библиотеке, устраивают чаепитие и небольшие концерты.

- Половина хора «Околица» — женщины из Никольского, - говорит Марина Николаевна. - Местные жители очень любят наши песни, и мы часто устраиваем здесь концерты.

А когда наступило трудное время пандемии, то и тогда Марина Николаевна не оставила свою библиотеку. Взяв на себя непростые волонтёрские обязанности, она разносила своим читателям, из числа тех, кто не мог никуда выходить, книги и продукты.

- Не все открывали дверь, и были случаи, когда из окна спускали верёвку, я привязывала к ней пакет с продуктами, и он отправлялся наверх, - вспоминает она.

Над её конторкой в библиотеке висит благодарственное письмо от администрации Большеколпанского поселения — за волонтёрский труд в период пандемии. Кстати, книги разносит она и сейчас — тем, кому тяжело дойти до библиотеки в силу возраста или болезни. Да, есть среди нас и такие люди, которые без книг ну просто жить не могут...



