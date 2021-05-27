И библиотекарь, и затейник, и воспитатель

Библиотекарь и его
библиотека
Никольская библиотека
была открыта в октябре 1967 года и поначалу находилась в деревянном доме с
печным отоплением. Первой заведующей была Ольга Михайловна Зайцева. Затем, с
1968 по 2012 год, ею руководила Евгения Ивановна Васильева. В 1990 году
библиотека переехала в помещение общежития больницы им. П.П. Кащенко. На
сегодняшний день её фонд составляет почти 11 тысяч книг, и им пользуются около
400 читателей.
В этом маленьком, но
уютном помещении можно найти книги на любой вкус и по всем отраслям знаний.
Особое место занимает справочная литература по краеведению и истории, экологии
и семейному чтению. Сюда заглядывают и взрослые жители села, и студенты
расположенного в Никольском медицинского училища, и детвора из Никольской
школы. Заведует Никольской библиотекой Марина Николаевна Камалетдинова.
С Никольским Марину
Николаевну связывают последние несколько десятилетий. Инженер по образованию,
она в трудные девяностые годы перебралась сюда на постоянное место жительства.
На работу устроилась в больницу им. Кащенко, которой отдала более 20 лет своей жизни.
Работать в местную
библиотеку Марина Николаевна пришла в 2016 году.
- Я очень обрадовалась
тогда: о, вот теперь книги буду читать! - вспоминает она. - Но, честно говоря,
времени на это далеко не всегда хватает. Работы очень много, включая бумажную. Но
самое главное — люди, которые сюда приходят. Особенно - дети.
Зощенко для
третьеклассников
- Я и библиотекарь, и
массовик-затейник, и нянька, и воспитатель, - улыбается Марина Николаевна.
Наверное, «Детский клуб»
- слишком громкое название для того, что происходит едва ли не каждый день в
Никольской библиотеке. А происходит здесь примерно следующее: как только в
школе прозвенит последний звонок, часть ребятишек сразу же устремляется сюда, в
библиотеку. В Никольской школе учатся дети из нескольких близлежащих населённых
пунктов, и не все они сразу разъезжаются по домам.
Как признаётся Марина
Николаевна, ей даже пришлось отменить официальный обеденный перерыв, потому что
именно в это время ребята идут со школы.
- Я люблю, когда дети
приходят ко мне, - говорит она. - Мы читаем сказки, смотрим мультфильмы, пьём
чай, играем, рисуем, делаем какие-нибудь поделки, устраиваем тематические
выставки по разным поводам. Ребята взрослеют, но всё равно продолжают
приходить: звонят, говорят: «Марина Николаевна, а мы тортик купили, можно
придём к вам чай пить?»
Приучить современных
детей к чтению сложно — это знают все родители. Знает это и Марина Николаевна.
Поэтому, когда ребята собираются у неё, немного лукавит. Например, начинает
читать им книгу, а потом останавливается на самом интересном месте и предлагает
продолжить чтение детям. Мало кто отказывается, ведь всем хочется узнать, что
будет дальше!
- У нас есть клуб
«Читайка» для самых маленьких, - говорит Марина Николаевна. - Прошу ребят
выучить стихи, они приходят, читают их, берут новые стихи, снова разучивают.
Третьеклассники очень любят Зощенко читать, они очень хорошо понимают его юмор.
Я не просто прошу их читать, но заставляю делать это с выражением и нужными
интонациями.
В теплое время года
проводим мероприятия на улице. Ребята готовят стихи, соревнуются, играют. Ребят
не надо зазывать — приходят сами. Иду по улице, детвора уже бежит навстречу:
«Марина Николаевна, когда чаепитие будет?!»
Сегодня первые посетители
у Марины Николаевны — опять-же дети. Второклассники Серёжа и Максим после школы
направились сразу сюда — сдать старые и получить новые книжки. Для них это уже
сложившаяся привычка.
Культурно-просветительская
околица
Читатели постарше
традиционно берут классику; те, кто помладше — фантастику и современных
авторов. Детвора, естественно, сразу устремляется к полкам с детской
литературой. Кстати, в детском уголке можно найти и совсем уж раритеты — книги,
изданные ещё в советское время. Назвать их устаревшими язык не поворачивается:
хоть и несколько обветшавшие, они сохранили всю прелесть и всё великолепие
классических книжных иллюстраций.
Марина Николаевна — не
только библиотекарь. Она ещё и председатель совета ветеранов Большеколпанского
сельского поселения, и участница коллектива русской народной песни «Околица»
при Большеколпанском Доме культуры. Конечно, большинство встреч и мероприятий
совета ветеранов проходят в Больших Колпанах. Но и в Никольском много своих
ветеранов и просто пожилых людей. Они часто собираются в любимой библиотеке,
устраивают чаепитие и небольшие концерты.
- Половина хора «Околица»
— женщины из Никольского, - говорит Марина Николаевна. - Местные жители очень
любят наши песни, и мы часто устраиваем здесь концерты.
А когда наступило трудное
время пандемии, то и тогда Марина Николаевна не оставила свою библиотеку. Взяв
на себя непростые волонтёрские обязанности, она разносила своим читателям, из
числа тех, кто не мог никуда выходить, книги и продукты.
- Не все открывали дверь,
и были случаи, когда из окна спускали верёвку, я привязывала к ней пакет с
продуктами, и он отправлялся наверх, - вспоминает она.
Над её конторкой в
библиотеке висит благодарственное письмо от администрации Большеколпанского
поселения — за волонтёрский труд в период пандемии. Кстати, книги разносит она
и сейчас — тем, кому тяжело дойти до библиотеки в силу возраста или болезни.
Да, есть среди нас и такие люди, которые без книг ну просто жить не могут...