Не останьтесь в стороне!

Месячник направлен
на формирование среди населения,
особенно среди молодежи, антинаркотического мировоззрения путем проведения антинаркотической пропаганды
и рекламы, проведения профилактических мероприятий; повышение активности населения по
информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота и
немедицинского потребления наркотиков, содержания наркопритонов; повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств.
В проведении месячника
участвуют Главное управление МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, территориальные органы МВД России на районном уровне, органы
исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области,
общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность в сфере
профилактики наркомании, жители региона.
«Телефон доверия» для
приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков:
8 (81371)-22570 УМВД России по Гатчинскому району.
Просим жителей Гатчинского
района принять активное участие в проведении месячника!