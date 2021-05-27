Не останьтесь в стороне!

Месячник направлен на формирование среди населения, особенно среди молодежи, антинаркотического мировоззрения путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприятий; повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, содержания наркопритонов; повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств.

В проведении месячника участвуют Главное управление МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, территориальные органы МВД России на районном уровне, органы исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области, общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики наркомании, жители региона.

«Телефон доверия» для приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков:

8 (81371)-22570 УМВД России по Гатчинскому району.

Просим жителей Гатчинского района принять активное участие в проведении месячника!