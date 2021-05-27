Регион добавляет средства на завершение проблемных строек

Строительный блок администрации Ленинградской области готовит поправки в бюджет региона, которыми будут увеличены ассигнования на достройку или выплату компенсаций обманутым дольщикам. Как сообщил на коллегии прокуратуры региона заместитель председателя правительства области Михаил Москвин, расходы предполагается увеличить на 3,9 млрд рублей: по 450 млн рублей на 2022 и 2023 годы и по 1,5 млрд рублей на 2024 и 2025 годы. Уже на восстановление прав дольщиков зарезервировано и направляется 3,6 млрд рублей.

«Речь идет о восстановлении прав участников строительства тех комплексов, по которым уже приняты решения набсовета федерального Фонда защиты прав дольщиков под гарантии региона или которые ждут подтверждения финансирования. Советующее дополнительное соглашение с федеральным Фондом сейчас проходит согласование в администрации региона», — сказал Михаил Москвин.

Он подчеркнул, что заложенные в бюджете средства будут направляться в федеральный Фонд только после отчета о расходовании предыдущих.

Также активизировались переговоры с донорами-инвесторами о завершении нескольких крупных и дорогих в достройке жилых комплексов, чтобы сократить расходы бюджета. До середины лета планируется заключить до пяти соглашений с инвесторами по достройке домов, которые находятся в работе Фонда защиты прав дольщиков, но по которым еще нет решений.

Всего было заключено 16 договоров с инвесторами, 6 из них – в прошлом году.