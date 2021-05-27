За что мужчина избил ребёнка?

Следственным
отделом по г. Гатчине была незамедлительно организована проверка, по
результатам которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ:
истязание несовершеннолетнего.
В
ходе первоначальных следственных действий установлено, что 25 мая к 11-летнему
мальчику на детской площадке подошел мужчина и несколько раз толкнул его. Сбив
ребенка с ног, он повалил его на землю и удерживал в таком состоянии, нанося
удары рукой по голове.
Гражданина
задержали. Следователь подготовил ходатайство в суд о его аресте. Проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в том
числе мотива совершенного преступления. Опрашиваются свидетели. Назначена
медицинская судебная экспертиза.
В
ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов
профилактики правонарушений несовершеннолетних.