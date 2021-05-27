За что мужчина избил ребёнка?

Следственным отделом по г. Гатчине была незамедлительно организована проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ: истязание несовершеннолетнего.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 25 мая к 11-летнему мальчику на детской площадке подошел мужчина и несколько раз толкнул его. Сбив ребенка с ног, он повалил его на землю и удерживал в таком состоянии, нанося удары рукой по голове.

Гражданина задержали. Следователь подготовил ходатайство в суд о его аресте. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе мотива совершенного преступления. Опрашиваются свидетели. Назначена медицинская судебная экспертиза.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.





Источник: https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1573944/