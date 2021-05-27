Завтра, 28 мая, отключат свет в Гатчинском районе

Завтра, 28 мая, отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     27 May 2021

28.05.2021 с 09:00 до 18:00 

Сусанинское СП:

п. Кобралово (Урожай-2), Лесная ул, 8-я, 9-я, 10-я линия

                 

28.05.21 с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Батово, частный сектор,

д. Чикино

        

28.05.21 с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, ул. Совхозная.

 

28.05.21 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

 д. Малое Верево

 ул. Заречная, Набережная

 

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