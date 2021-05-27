Завтра, 28 мая, отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
27 May 2021
28.05.2021 с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово (Урожай-2), Лесная ул, 8-я, 9-я, 10-я линия
28.05.21 с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Батово, частный сектор,
д. Чикино
28.05.21 с 10:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово, ул. Совхозная.
28.05.21 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево
ул. Заречная, Набережная
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