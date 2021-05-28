Открыто и прозрачно

Праймериз — это
предварительные выборы, позволяющие избирателям участвовать в отборе
кандидатов.
«Единая Россия» проводит
предварительное голосование с 2014 года. Сегодня это обязательная часть
партийной избирательной кампании. Чтобы претендовать на депутатский мандат,
вначале нужно победить на праймериз.
По результатам
предварительных выборов в регионе определят, кого «Единая Россия» выдвинет
кандидатами в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания
Ленинградской области. Сами выборы состоятся 19 сентября.
НА УЧАСТКЕ И ДИСТАНЦИОННО
В этом году голосование
проходит в последнюю неделю мая. Формат выбран смешанный: на счетных участках и
онлайн.
Многим жителям Ленобласти
привычнее традиционная форма голосования. Для них в воскресенье, 30 мая, будут
работать 222 участка. Уже утверждены составы участковых счетных комиссий,
назначены председатели.
Тем, кому удобнее
выразить свое мнение, не выходя из дома или офиса, на электронную процедуру
отвели целую неделю — с 24 по 30 мая. Но предварительно до 28 мая
(включительно) нужно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru.
Результаты федеральный
комитет озвучит 1 июня, после чего списки утвердит съезд «ЕР».
ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ
Отдать свой голос за
кандидата смогут не только партийцы, но и все избиратели страны. По словам
секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, такая модель дает
возможность выявить реальных лидеров общественного мнения.
К избирателям
предъявляются три требования: гражданство РФ, место жительства в пределах
избирательного округа и возраст старше 18 лет (на 19 сентября 2021 года).
И ОПЫТ, И МОЛОДОСТЬ
Прием заявок от
кандидатов стартовал в середине марта и закончился 14 мая.
Всего в России подано
7636 заявок, впервые более половины кандидатов — беспартийные. Средний возраст
— 41 год. Каждый третий участник процедуры — представитель малого и среднего
бизнеса. Кандидатов из сферы образования — 14,5 %, муниципальных служащих —
почти 10 %. При этом только каждый четвертый — действующий депутат и лишь 4 % —
депутаты нынешнего созыва Госдумы. Каждый третий кандидат — волонтер,
принимавший участие в борьбе с пандемией.
В Ленинградской области
зарегистрировано 29 кандидатов в депутаты Госдумы РФ и 184 претендента на место
в областном ЗакСе.
Среди соискателей есть
опытные и начинающие политики, имеются учителя, врачи, строители, много
представителей добровольческих движений. Сведения о кандидатах размещены на
сайте pg.er.ru.
ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праймериз можно назвать
репетицией основных выборов. Именно в их ходе кандидаты должны
продемонстрировать навыки политической борьбы, доказать, что имеют поддержку в
обществе, убедить, что способны с учетом пожеланий с мест разработать
предвыборную программу.
Это способ выявить новых
лидеров, включая самовыдвиженцев и беспартийных. Президент России Владимир
Путин считает, что такая система «будет выталкивать наверх людей,
заинтересованных и желающих работать в интересах общества, в том числе в высшем
законодательном органе страны».
Также это создание конкурентной
среды, когда хорошо известные кадры «бьются» с новичками. Борьба носит открытый
и честный характер.
Партия на этапе
подготовки к выборам опирается на мнение большинства. Что, соответственно,
повышает доверие к праймериз и к последующим итогам выборов. Это проверенный
механизм партийного обновления.
Избирателям
предварительное голосование дает возможность вручить депутатские мандаты тем,
кто знает проблемы регионов и страны и подготовил программы их решения.
Фактически в ходе праймериз избиратели сами формируют предвыборный список «ЕР».