1 июня в Гатчине и районе отключат свет

31.05.2021 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица:
ул. Ворошилова д. 1-18;
ул. Щедрина д. 50-56А.
31.05.2021 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица:
пр-кт. Ленинградский д. 22-44.
31.05.21 с 10:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово, ул. Совхозная.
31.05.21 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул.Заречная, ул. Набережная.
01.06.21 с 09:00 до 16:00
Кобринское СП:
д. Кобрино ул. Пушкинская д. 1-18
02.06.21 с 09:00 до 16:00
Дружногорское ГП:
пгт. Дружная Горка, ул. Чащинская д. 1-7; ул. Крылова д. 13А;
Администрация Дружногорского ГП
01.06.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Кузьмина д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22,
26, 28, 32, 34; ул. Киевская д. 23А, 23Б, 27, 31, 33, 35, 48, 52, 54, 56, 60,
62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 78, 84, 86, 88; ул. Старая
дорога д. 1А; ул. Новопролетарская д. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 47, 47А, 48, 50, 26, 28, 30, 32, 31, 33, 35, 37, 37А; ул.
Школьная д. 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 25; ул. Пионерская д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17,
19
02.06.21, 04.06.21 с 09.00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Парковая д. 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 10, 14, 14А; ул. Широкая д. 1, 1А, 2, 3,
3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Сойту д. 115, 117, 118, 119, 121;
ул. Варшавкая линия 46 км. д. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12; ул. Приоратская д. 1, 3А,
9, 11, 17, 17А, 19, 70/2, 71
02.06.21 с 10:00 до 12:00
г. Гатчина
ул. Рощинская д. 7, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 11А, 11 к. 1; пр-кт. 25-го Октября
д. 59, 61; Гатчинский педагогический колледж имени К. Д.
Ушинского
02.06.21 с 01:00 до 02:00
г. Гатчина
ул. Хохлова д. 5, 6, 7, 7А, 9, 9 к. 1, 11А, 11Б, 15; пр-кт. 25-го Октября
д. 12; пер. Солнечный д. 6; Детская поликлиника
31.05.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Северная д. 14, 15, 35, 36, 41; ул. Тосненская д. 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 2В,
5Б, 5В, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 9, 10, 11; ул. Южная д. 1А, 3А, 4, 4А, 5,
5А, 6, 6А, 8А; п. Торфяное д. 1-9, 11, 12А, 13, 14, 16; ул. Западная д. 20, 37,
38, 39, 40, 42, 44, 48; ул. Восточная д. 20А, 20В, 22, 25, 27, 29, 31, 32; ул.
Хвойная д. 3