Гатчина принимала 5-й «ЗаБег.рф»

Это крупнейший забег в России, когда в 9 часов утра вся страна в едином порыве стартовала в забеге на длинную дистанцию. «ЗаБег.рф» прошел в 85 регионах РФ. В Гатчине соревновались бегуны Ленинградской, Псковской областей и Санкт-Петербурга.

Стартовый городок развернулся на пересечении Революционного переулка и улицы Красной. С утра гремела музыка, на сцене выступали артисты, работали развлекательные площадки и сувенирные лавки.

Торжественное открытие V всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» состоялось в полдень, когда были подведены первые итоги и определены призеры и победители полумарафона. С большого экрана к участникам всероссийской акции обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Все ленинградцы любят спорт. Неслучайно 47-й регион считается одним из ведущих в России по массовому спорту. И в этом году забег проходит в столице Ленинградской области. Мы понимаем, что для развития спорта нам, властям, нужно многое сделать, оснастить каждое поселение спортивными площадками – открытыми и закрытыми. Мы хотим, чтобы каждый районный центр имел «большую спортивную тройку»: ледовый дворец, современный бассейн и современный стадион».

Александр Юрьевич поблагодарил всех, кто принимает участие в забеге: «Неважно, какую дистанцию вы бежите, – важно, что вы любите спорт и показываете всем пример. Пусть победит сильнейший!».

Участников полумарафона приветствовал со сцены председатель областного комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов, пожелавший всем бегунам легких забегов. Победы легкоатлетам желали глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим. «Кто побеждает в спорте, побеждает в жизни», – отметил Виталий Андреевич.

Людмила Николаевна поблагодарила спортсменов и всех, кто неравнодушен к спорту – за их успехи, которыми гордится гатчинская земля: «Многие спортивные мероприятия, которые мы проводим, объективно являются визитной карточкой Гатчинского района. И мы будем дальше развивать разные виды спорта. Ледовая арена уже спроектирована, и мы надеемся в скором времени начать ее строительство».

Папа, мама и я – бегущая семья

В этот день было много совсем юных бегунов, осиливших километровую дистанцию и получивших настоящую медаль. Семья Никифоровых из Гатчины успешно взяла старт. Пока мама – опытная бегунья – готовилась к забегу на пять километров, глава семейства, сын и дочка пробежали один километр и получили награды. Шестилетняя Полина и 10-летний Алёша вместе с папой участвуют по выходным в «Гатчинских пробежках», зимой катаются на лыжах и вот впервые вышли на всероссийский забег. Разрумянившийся Алёша признался, что очень устал: «Я думал, у меня легкие отвалятся…».

Шестилетняя Оля Еремина пробежала вместе с мамой один километр, не останавливаясь. «Спортом Оля пока не занимается – только танцами, – говорит ее мама Юлия, – мы все время ходим смотреть забеги и в этом году решили, что уже пора и самим пробежаться. Первая дистанция пройдена!».

Церемонию награждения полумарафонцев проводили председатель областного спорткомитета Дмитрий Иванов и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим, а помогали им в этом красавицы гатчинского театра костюма «Катюша». В каждой возрастной категории среди детей, мужчин и женщин по результатам забега присваивались первые три места. В числе абсолютных победителей были и гатчинские бегуны.

Марафонский бег – как медитация

После того, как все призеры и победители получили награды, на пьедестал поднялись абсолютные победители полумарафона – лучшие из лучших. Среди мужчин первое место завоевал Сергей Макаревич из Псковской области, второе – петербуржец Антон Никулин; бронза досталась Дмитрию Семенову из Соснового Бора.

Среди женщин третье место заняла Юлия Веселова – участница гатчинского клуба любителей бега «Сильвия». На втором месте оказалась Татьяна Дмитрова из Колпино. Абсолютной победительницей на дистанции 21 км 97,5 м стала петербурженка Александра Лыжина.

Александре 33 года, она - менеджер интернет-проектов. Победительница полумарафона рассказала, какое место в ее жизни занимает бег, и кому показаны длинные дистанции.

- Спортом я занимаюсь последние года три, по сути, я не спортсменка – я любитель. Просто начала бегать – это как-то само собой случилось. И бегаю много, в том числе и на длинные дистанции.

- Тяжело было преодолеть полумарафонскую дистанцию – все-таки 21 км?

- Это уже не первый полумарафон в моей практике, я и марафонскую дистанцию бежала, и нельзя сказать, чтоб было сильно тяжело. В этот раз мой результат – чуть больше полутора часов: 1 час 37 минут 7 секунд. Ветер был в основном встречный, но после разворотов – в спину, бежалось легче. Когда дошла до финиша, думала – все, устала. А теперь ничего… Буду готовиться к следующему забегу.

- Александра, зачем вам это – бежать, да еще двадцать километров, превозмогая себя?

- Для меня это своего рода медитация, возможность отключиться от повседневных проблем, побыть наедине с собой. Когда сталкиваешься с физическими трудностями, мозг начинает работать по-другому и забывает все лишнее.

- С вашей точки зрения: марафон и полумарафон – это насилие над организмом или элемент здорового образа жизни?

- Без подготовки, конечно, это противопоказано. А если готовиться – наоборот, хорошая тренировка для организма и психологическая разгрузка.

…На дистанции 10 километров победили Андрей Попов из Выборга и Екатерина Коваленко из Луги. Абсолютными победителями в забеге на пять километров стали Евгений Габелок из Гатчинского района и Любовь Семенова из Петербурга. На километровой дистанции победу одержали Александр Румянцев из Пушкина и петербурженка Ксения Алексеева.

Все до одного призеры и победители полумарафона поднимались на пьедестал почета для торжественного награждения. Площадь Победы была заполнена гостями праздника и болельщиками. Народ фотографировал своих бегунов на старте и финише и дружно аплодировал каждому награжденному. Праздник спорта в Гатчине удался.

Екатерина Дзюба

Фото Альбина Халлакас и Екатерина Дзюба