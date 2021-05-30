Гатчина принимала 5-й «ЗаБег.рф»

Это крупнейший забег в России, когда в 9 часов утра вся
страна в едином порыве стартовала в забеге на длинную дистанцию. «ЗаБег.рф»
прошел в 85 регионах РФ. В Гатчине соревновались бегуны Ленинградской,
Псковской областей и Санкт-Петербурга.
Стартовый городок развернулся на пересечении
Революционного переулка и улицы Красной. С утра гремела музыка, на сцене выступали
артисты, работали развлекательные площадки и сувенирные лавки.
Торжественное открытие V всероссийского
полумарафона «ЗаБег.рф» состоялось в полдень, когда были подведены первые итоги
и определены призеры и победители полумарафона. С большого экрана к участникам
всероссийской акции обратился губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко:
- Все ленинградцы любят спорт. Неслучайно 47-й регион
считается одним из ведущих в России по массовому спорту. И в этом году забег проходит
в столице Ленинградской области. Мы понимаем, что для развития спорта нам,
властям, нужно многое сделать, оснастить каждое поселение спортивными
площадками – открытыми и закрытыми. Мы хотим, чтобы каждый районный центр имел
«большую спортивную тройку»: ледовый дворец, современный бассейн и современный
стадион».
Александр Юрьевич поблагодарил всех, кто принимает
участие в забеге: «Неважно, какую дистанцию вы бежите, – важно, что вы любите
спорт и показываете всем пример. Пусть победит сильнейший!».
Участников полумарафона приветствовал со сцены председатель
областного комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов, пожелавший
всем бегунам легких забегов. Победы легкоатлетам желали глава Гатчины и района
Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим. «Кто
побеждает в спорте, побеждает в жизни», – отметил Виталий Андреевич.
Людмила Николаевна поблагодарила спортсменов и всех,
кто неравнодушен к спорту – за их успехи, которыми гордится гатчинская земля: «Многие
спортивные мероприятия, которые мы проводим, объективно являются визитной
карточкой Гатчинского района. И мы будем дальше развивать разные виды спорта. Ледовая
арена уже спроектирована, и мы надеемся в скором времени начать ее
строительство».
Папа, мама и я – бегущая семья
В этот день было много совсем юных бегунов, осиливших
километровую дистанцию и получивших настоящую медаль. Семья Никифоровых из
Гатчины успешно взяла старт. Пока мама – опытная бегунья – готовилась к забегу
на пять километров, глава семейства, сын и дочка пробежали один километр и
получили награды. Шестилетняя Полина и 10-летний Алёша вместе с папой участвуют
по выходным в «Гатчинских пробежках», зимой катаются на лыжах и вот впервые
вышли на всероссийский забег. Разрумянившийся Алёша признался, что очень устал:
«Я думал, у меня легкие отвалятся…».
Шестилетняя Оля Еремина пробежала вместе с мамой один
километр, не останавливаясь. «Спортом Оля пока не занимается – только танцами,
– говорит ее мама Юлия, – мы все время ходим смотреть забеги и в этом году
решили, что уже пора и самим пробежаться. Первая дистанция пройдена!».
Церемонию награждения полумарафонцев проводили
председатель областного спорткомитета Дмитрий Иванов и глава Гатчинской
администрации Людмила Нещадим, а помогали им в этом красавицы гатчинского
театра костюма «Катюша». В каждой возрастной категории среди детей, мужчин и
женщин по результатам забега присваивались первые три места. В числе абсолютных
победителей были и гатчинские бегуны.
Марафонский бег – как медитация
После того, как все призеры и победители получили награды,
на пьедестал поднялись абсолютные победители полумарафона – лучшие из лучших.
Среди мужчин первое место завоевал Сергей Макаревич из Псковской области,
второе – петербуржец Антон Никулин; бронза досталась Дмитрию Семенову из
Соснового Бора.
Среди женщин третье место заняла Юлия Веселова –
участница гатчинского клуба любителей бега «Сильвия». На втором месте оказалась
Татьяна Дмитрова из Колпино. Абсолютной победительницей на дистанции 21 км 97,5
м стала петербурженка Александра Лыжина.
Александре 33 года, она - менеджер интернет-проектов.
Победительница полумарафона рассказала, какое место в ее жизни занимает бег, и
кому показаны длинные дистанции.
- Спортом я занимаюсь последние года три, по сути, я
не спортсменка – я любитель. Просто начала бегать – это как-то само собой
случилось. И бегаю много, в том числе и на длинные дистанции.
- Тяжело
было преодолеть полумарафонскую дистанцию – все-таки 21 км?
- Это уже не первый полумарафон в моей практике, я и
марафонскую дистанцию бежала, и нельзя сказать, чтоб было сильно тяжело. В этот
раз мой результат – чуть больше полутора часов: 1 час 37 минут 7 секунд. Ветер
был в основном встречный, но после разворотов – в спину, бежалось легче. Когда
дошла до финиша, думала – все, устала. А теперь ничего… Буду готовиться к
следующему забегу.
-
Александра, зачем вам это – бежать, да еще двадцать километров, превозмогая
себя?
- Для меня это своего рода медитация, возможность
отключиться от повседневных проблем, побыть наедине с собой. Когда
сталкиваешься с физическими трудностями, мозг начинает работать по-другому и
забывает все лишнее.
- С вашей
точки зрения: марафон и полумарафон – это насилие над организмом или элемент
здорового образа жизни?
- Без подготовки, конечно, это противопоказано. А если
готовиться – наоборот, хорошая тренировка для организма и психологическая
разгрузка.
…На дистанции 10 километров победили Андрей Попов из
Выборга и Екатерина Коваленко из Луги. Абсолютными победителями в забеге на
пять километров стали Евгений Габелок из Гатчинского района и Любовь Семенова из
Петербурга. На километровой дистанции победу одержали Александр Румянцев из
Пушкина и петербурженка Ксения Алексеева.
Все до одного призеры и победители полумарафона поднимались
на пьедестал почета для торжественного награждения. Площадь Победы была заполнена
гостями праздника и болельщиками. Народ фотографировал своих бегунов на старте
и финише и дружно аплодировал каждому награжденному. Праздник спорта в Гатчине
удался.
Екатерина Дзюба
Фото Альбина Халлакас и Екатерина Дзюба