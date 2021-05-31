25 лет образцовому ансамблю танца «Улыбка»

Вспоминая историю становления коллектива «Улыбка», который был создан Ларисой Слезовской в 1996 году, можно проследить, как трепетно и в то же время целеустремленно работали самые первые участники ансамбля со своим руководителем. Уже в 2004 году за многочисленные победы на международных конкурсах и фестивалях коллектив получил звание «образцовый». Признанные танцоры представляли поселок Новый Свет, Гатчинский район и страну по всей Европе, получая овации на сценах Парижа, Зальцбурга, Гамбурга, Копенгагена, завоёвывая звания лауреата I степени и Гран-при в городах Италии, Чехии, Швеции. Все «дети» Ларисы Слезовской после окончания обучения в Школе искусств живут успешно и всегда спешат на праздники к любимому педагогу.

В этот день на отчетном концерте радовали зрителей все ныне обучающиеся в Новосветовской детской школе искусств. Разнообразили концерт выступления учеников по классу фортепиано, баяна-аккордеона, солисты-вокалисты, младший и старший хоры, вокальный ансамбль «Феечки».

Не смогли оставить без своего участия этот праздник и выпускницы хореографического отделения 2016-2017 гг. обучения.

Занимаются всесторонним развитием учеников квалифицированные педагоги из пос. Новый Свет, г. Гатчины и Санкт-Петербурга, которые трудятся в Новосветовской детской школе искусств уже более 20 лет. Сейчас пополняют их ряды и молодые специалисты, обучившиеся в лучших учебных заведениях Санкт-Петербурга.

Зрители видят, с какой любовью к своему делу и ученикам работает коллектив, поэтому у них не возникает сомнения в дальнейшем процветании Новосветовской детской школы искусств.

Оксана Фомина, преподаватель хореографического отделения