25 лет образцовому ансамблю танца «Улыбка»

Вспоминая историю
становления коллектива «Улыбка», который был создан Ларисой Слезовской в 1996
году, можно проследить, как трепетно и в то же время целеустремленно работали
самые первые участники ансамбля со своим руководителем. Уже в 2004 году за
многочисленные победы на международных конкурсах и фестивалях коллектив получил
звание «образцовый». Признанные танцоры представляли поселок Новый Свет,
Гатчинский район и страну по всей Европе, получая овации на сценах Парижа,
Зальцбурга, Гамбурга, Копенгагена, завоёвывая звания лауреата I степени и
Гран-при в городах Италии, Чехии, Швеции. Все «дети» Ларисы Слезовской после
окончания обучения в Школе искусств живут успешно и всегда спешат на праздники
к любимому педагогу.
В этот день на отчетном
концерте радовали зрителей все ныне обучающиеся в Новосветовской детской школе
искусств. Разнообразили концерт выступления учеников по классу фортепиано,
баяна-аккордеона, солисты-вокалисты, младший и старший хоры, вокальный ансамбль
«Феечки».
Не смогли оставить без
своего участия этот праздник и выпускницы хореографического отделения 2016-2017
гг. обучения.
Занимаются всесторонним
развитием учеников квалифицированные педагоги из пос. Новый Свет, г. Гатчины и
Санкт-Петербурга, которые трудятся в Новосветовской детской школе искусств уже
более 20 лет. Сейчас пополняют их ряды и молодые специалисты, обучившиеся в
лучших учебных заведениях Санкт-Петербурга.
Зрители видят, с какой
любовью к своему делу и ученикам работает коллектив, поэтому у них не возникает
сомнения в дальнейшем процветании Новосветовской детской школы искусств.
Оксана Фомина, преподаватель
хореографического отделения