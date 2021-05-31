Встреча депутата
Госдумы Алексея Журавлева с местными жителями началась у ворот мусорного
полигона «Новый Свет – Эко». Он и стал главный темой открытого разговора.
Жители поселка
Новый Свет и экоактивисты поделились с Алексеем Журавлевым экологическими
проблемами, которые затрагивают сразу два региона – Ленинградскую область и
Петербург. Ведь на мусорный полигон, расположенный рядом с их родным поселком, гораздо
в большем количестве возят мусор из мегаполиса.
Жители Гатчины и
района, проживающие вблизи полигона, страдают от зловония и обеспокоены
загрязнением окружающей среды. Горы мусора растут с угрожающей скоростью. Безобразная
картина видна из окон жилых домов. Несколько лет подряд экоактивисты добивались
его закрытия. Звучали обещания властей решить этот вопрос, но полигон
продолжает работать.
- Расстояние от полигона до города всего
восемь километров. Это очень мало. Из-за меркантильности мусорных королей
жители Гатчины дышат вредными веществами. Это отражается на здоровье, в том
числе и на детском, - уверена экоактивист Нелли Фассахова.
Как пояснил руководитель
областного отделения партии «Родина» Валерий Шинкаренко, полигон по-прежнему принимает
мусор, альтернатива ему не найдена, проект по строительству обещанного
мусороперерабатывающего завода до сих пор не реализован.
Также речь шла о
строительстве рядом с полигоном технопарка по переработке мусора из Санкт-Петербурга.
Но экоактивисты выразили опасение, что такое предприятие только ухудшит
экологическую обстановку и в поселках, расположенных по соседству, и в городе Гатчине.
Алексей Журавлев к
негодованию гатчинцев отнесся с пониманием.
- Нужно серьезно
ужесточать ответственность чиновников за нарушение санитарно-эпидемиологических
норм, - заявил депутат. - Если в столице Ленинградской области такие проблемы,
что же тогда в других городах региона.
В историческом
центре Гатчины – на пешеходной улице Соборной лидер партии «Родина» Алексей
Журавлев побеседовал с местными предпринимателями. Представители малого бизнеса
рассказали о нехватке господдержки для предприятий, пострадавших во время
пандемии, и пожаловались на сложные условия тендеров. По их мнению, они сделаны
так, чтобы предприниматели не смогли выиграть.
Во время прогулки
по улице Соборной Алексей Журавлев лично убедился в справедливости жалоб на
качество благоустройства. Гатчинцы сообщили, что плитку здесь перекладывают
каждый год, но лучше не становится, а где-то не могут дождаться ремонта много
лет.
Также был поднят
вопрос низкого качества ремонта дорог, плохого транспортного сообщения, в том
числе между микрорайонами города, и оттока специалистов в Санкт-Петербург.
В этот же день Алексей
Журавлев встретился с ветеранами города Гатчины, чтобы вручить медали «Дети
Победы» и пообщаться в неформальной обстановке.
Представители
старшего поколения гатчинцев пожаловались депутату на доступность и качество
медицинского обслуживания. В поликлиниках не хватает врачей, на прием не
записаться, очереди. Алексей Журавлев заверил, что будет отстаивать интересы
старшего поколения на федеральном уровне, а также обещал не оставить без
внимания все обращения жителей, которые поступили в ходе рабочей поездки.