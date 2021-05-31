Встреча депутата Госдумы Алексея Журавлева с местными жителями началась у ворот мусорного полигона «Новый Свет – Эко». Он и стал главный темой открытого разговора.

Жители поселка Новый Свет и экоактивисты поделились с Алексеем Журавлевым экологическими проблемами, которые затрагивают сразу два региона – Ленинградскую область и Петербург. Ведь на мусорный полигон, расположенный рядом с их родным поселком, гораздо в большем количестве возят мусор из мегаполиса.

Жители Гатчины и района, проживающие вблизи полигона, страдают от зловония и обеспокоены загрязнением окружающей среды. Горы мусора растут с угрожающей скоростью. Безобразная картина видна из окон жилых домов. Несколько лет подряд экоактивисты добивались его закрытия. Звучали обещания властей решить этот вопрос, но полигон продолжает работать.

- Расстояние от полигона до города всего восемь километров. Это очень мало. Из-за меркантильности мусорных королей жители Гатчины дышат вредными веществами. Это отражается на здоровье, в том числе и на детском, - уверена экоактивист Нелли Фассахова.

Как пояснил руководитель областного отделения партии «Родина» Валерий Шинкаренко, полигон по-прежнему принимает мусор, альтернатива ему не найдена, проект по строительству обещанного мусороперерабатывающего завода до сих пор не реализован.

Также речь шла о строительстве рядом с полигоном технопарка по переработке мусора из Санкт-Петербурга. Но экоактивисты выразили опасение, что такое предприятие только ухудшит экологическую обстановку и в поселках, расположенных по соседству, и в городе Гатчине.

Алексей Журавлев к негодованию гатчинцев отнесся с пониманием.

- Нужно серьезно ужесточать ответственность чиновников за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, - заявил депутат. - Если в столице Ленинградской области такие проблемы, что же тогда в других городах региона.

В историческом центре Гатчины – на пешеходной улице Соборной лидер партии «Родина» Алексей Журавлев побеседовал с местными предпринимателями. Представители малого бизнеса рассказали о нехватке господдержки для предприятий, пострадавших во время пандемии, и пожаловались на сложные условия тендеров. По их мнению, они сделаны так, чтобы предприниматели не смогли выиграть.

Во время прогулки по улице Соборной Алексей Журавлев лично убедился в справедливости жалоб на качество благоустройства. Гатчинцы сообщили, что плитку здесь перекладывают каждый год, но лучше не становится, а где-то не могут дождаться ремонта много лет.

Также был поднят вопрос низкого качества ремонта дорог, плохого транспортного сообщения, в том числе между микрорайонами города, и оттока специалистов в Санкт-Петербург.

В этот же день Алексей Журавлев встретился с ветеранами города Гатчины, чтобы вручить медали «Дети Победы» и пообщаться в неформальной обстановке.

Представители старшего поколения гатчинцев пожаловались депутату на доступность и качество медицинского обслуживания. В поликлиниках не хватает врачей, на прием не записаться, очереди. Алексей Журавлев заверил, что будет отстаивать интересы старшего поколения на федеральном уровне, а также обещал не оставить без внимания все обращения жителей, которые поступили в ходе рабочей поездки.



