В Гатчинском районе отключат свет 1 июня

В Гатчинском районе отключат свет 1 июня

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в некоторых населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     31 May 2021

01.06.21 с 10:00 до 16:00

Сиверское ГП:

д. Новосиверская, ул. Кезевская дорога, Б. Набережная

 

01.06.21 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

ул. Речная

 

01.06.21 с 10:00 до 17:00

Рождественское ГП:

д. Батово

 

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