В Гатчинском районе отключат свет 1 июня

01.06.21 с 10:00 до 16:00
Сиверское ГП:
д. Новосиверская, ул. Кезевская дорога, Б. Набережная
01.06.21 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
ул. Речная
01.06.21 с 10:00 до 17:00
Рождественское ГП:
д. Батово
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в некоторых населенных пунктах Гатчинского района.
01.06.21 с 10:00 до 16:00
Сиверское ГП:
д. Новосиверская, ул. Кезевская дорога, Б. Набережная
01.06.21 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
ул. Речная
01.06.21 с 10:00 до 17:00
Рождественское ГП:
д. Батово
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