В Кадастровой палате Ленинградской области расскажут о жилищных правах детей

Проведение акции приурочено к празднованию Международного дня защиты детей. В ходе мероприятия граждане смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов. Кроме того, эксперты расскажут, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учёта, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра и др.

Важно знать, что детские права охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы. Консультация квалифицированных специалистов учреждения поможет разобраться в тонкостях конкретной ситуации.

День правовой помощи детям пройдет 1 июня 2021 года с 11:00 до 13:00. По телефону горячей линии 8 (812)630-40-46 эксперты Кадастровой палаты Ленинградской области подскажут, куда и как обратиться, если имущественные права детей или права их родителей были нарушены.