В Кадастровой палате Ленинградской области расскажут о жилищных правах детей

Проведение акции
приурочено к празднованию Международного дня защиты детей. В ходе мероприятия
граждане смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в
собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения
таких объектов. Кроме того, эксперты расскажут, какие документы необходимы для
регистрации жилья и его кадастрового учёта, как проверить недвижимое имущество
перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при
получении государственных услуг Росреестра и др.
Важно знать, что
детские права охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью
следует максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все
документы. Консультация квалифицированных специалистов учреждения поможет
разобраться в тонкостях конкретной ситуации.
День правовой помощи
детям пройдет 1 июня 2021 года с 11:00 до 13:00. По телефону горячей линии 8
(812)630-40-46 эксперты Кадастровой палаты Ленинградской области подскажут,
куда и как обратиться, если имущественные права детей или права их родителей
были нарушены.