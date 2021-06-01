Медали – рождённым на земле Ленинградской

В семье молодых гатчинцев Василия и Марии Романовых – снова пополнение. 1-го июня они пришли регистрировать рождение своей младшей дочери: Виктория родилась 23-го мая 2021 года в Гатчине. А еще в семье Романовых есть трое старших детей: 11-летний Демид, 10-летняя Кира и двухлетний Виктор. Теперь количество мальчиков и девочек в многодетной семье уравнялось.

Государственная регистрация рождения новой гражданки Российской Федерации Виктории Васильевны Романовой проходила торжественно в Гатчинском дворце бракосочетаний - с музыкой, в присутствии гостей от руководства города и района. Новоиспеченная гражданка безмятежно спала на руках у папы.

Первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов зачитал поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области и вручил родителям подарок для новорожденной и памятный знак для девочки, рожденной на Ленинградской земле. Удачи, счастья и благополучия многодетной семье пожелала заместитель главы гатчинской администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. В честь новорожденной прозвучал гимн Ленинградской области.

Счастливые родители поблагодарили всех за неожиданные подарки и поздравления, за теплые слова, а работников ЗАГСа – за прекрасную организацию мероприятий и быструю работу в оформлении документов.

Сама многодетная мама работает специалистом по охране труда в гатчинской администрации и планирует в скором времени вернуться к трудовой деятельности.

- Когда третьему ребенку исполнился годик, он пошел в садик на полдня – и я вышла на работу, – говорит Мария Романова. – Конечно, воспитывать четверых детей – непростое дело, но было бы желание! Я всегда хотела большую семью, и вот теперь у меня уже два мальчика и две девочки.

Мария Александровна призналась, что Викторией девочку назвали неспроста: так зовут акушерку, помогавшую малышке появиться на свет. И, к тому же, младший сын Романовых – Виктор. Получается, что брат и сестра будут носить имена Виктор и Виктория. Вот такое победное сочетание.



