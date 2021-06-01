Медали – рождённым на земле Ленинградской

В
семье молодых гатчинцев Василия и Марии Романовых – снова пополнение. 1-го июня
они пришли регистрировать рождение своей младшей дочери: Виктория родилась
23-го мая 2021 года в Гатчине. А еще в семье Романовых есть трое старших детей:
11-летний Демид, 10-летняя Кира и двухлетний Виктор. Теперь количество
мальчиков и девочек в многодетной семье уравнялось.
Государственная
регистрация рождения новой гражданки Российской Федерации Виктории Васильевны
Романовой проходила торжественно в Гатчинском дворце бракосочетаний - с
музыкой, в присутствии гостей от руководства города и района. Новоиспеченная
гражданка безмятежно спала на руках у папы.
Первый
заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов зачитал
поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области и вручил родителям
подарок для новорожденной и памятный знак для девочки, рожденной на
Ленинградской земле. Удачи, счастья и благополучия многодетной семье пожелала заместитель
главы гатчинской администрации по местному самоуправлению и внутренней политике
Ольга Мясникова. В честь новорожденной прозвучал гимн Ленинградской области.
Счастливые
родители поблагодарили всех за неожиданные подарки и поздравления, за теплые
слова, а работников ЗАГСа – за прекрасную организацию мероприятий и быструю работу
в оформлении документов.
Сама
многодетная мама работает специалистом по охране труда в гатчинской
администрации и планирует в скором времени вернуться к трудовой деятельности.
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Когда третьему ребенку исполнился годик, он пошел в садик на полдня – и я вышла
на работу, – говорит Мария Романова. – Конечно, воспитывать четверых детей –
непростое дело, но было бы желание! Я всегда хотела большую семью, и вот теперь
у меня уже два мальчика и две девочки.
Мария
Александровна призналась, что Викторией девочку назвали неспроста: так зовут
акушерку, помогавшую малышке появиться на свет. И, к тому же, младший сын
Романовых – Виктор. Получается, что брат и сестра будут носить имена Виктор и
Виктория. Вот такое победное сочетание.