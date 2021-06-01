На сцене – «Гатчинские лицедеи»

С чего начинается любовь к театру? С детства! В наше время, увы, родители стали редко водить своих детей в театр. А ведь то, к чему не был приучен ребёнком с ранних лет, сложно будет полюбить в зрелом возрасте. И мы искренне рады, что в Гатчинском районе есть прекрасные работники театрального искусства, которые живут и дышат своей профессией, передавая любовь к театру своим ученикам.

Идея создания театрального конкурса зародилась давно, но только в этом году получила право на существование при поддержке Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района в лице Сергея Никитина и преподавателей театрального мастерства Гатчинского района. Сяськелевская детская школа искусств взяла на себя роль организаторов этого конкурса, и 23 мая на свет «появился» I районный конкурс малых театральных форм среди театров Гатчинского муниципального района «Гатчинские лицедеи».

На конкурс заявились восемь коллективов из г. Гатчины, деревень Малое Верево и Сяськелево, поселков Дружная Горка, Большие Колпаны, Елизаветино и Войсковицы. В состав жюри вошли профессионалы своего дела - преподаватели Ленинградского областного колледжа культуры и искусства И.А. Лаур, А.В. Анисимова и Е.М. Майстрюк.

Работы конкурсантов были заявлены в нескольких номинациях: «Оригинальный жанр», «Отрывок из спектакля, мюзикла» и «Спектакль малых форм». Оценивали их строго, но справедливо. В результате никто из коллективов не остался без наград. Все получили памятные кубки и именные дипломы. Специальные призы были вручены в следующих номинациях: «Лучшая актриса», «Лучший актёр», «Лучший спектакль», «Лучший режиссёр» и «Лучший актёрский состав».

Так, театральный коллектив «Мысли вслух» отделения «Искусство театра» Сяськелевской ДШИ представил спектакль «Стоп, вредные советы! Снято!» по мотивам стихов Г. Остера. Жюри признало коллектив лауреатом 1 степени, а также вручило специальные призы в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая актриса» - Полина Шляхтиченко.

В перерыве между выступлениями на сцену вышли актеры народного коллектива «Театр за углом» г.Гатчина, чтобы провести открытый мастер-класс. Они представили на суд зрителей спектакль «Поющий поросёнок» по пьесе С. Козлова.

Мы благодарим всех, кто принял участие в создании этого праздника театрального творчества - всех маленьких артистов и больших профессионалов. Мы надеемся, что муза театра не оставит вас, и мы встретимся с вами в следующем году на II районном конкурсе малых театральных форм среди театров Гатчинского муниципального района «Гатчинские лицедеи».

Наталья Кирилина, директор конкурса