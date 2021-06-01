На сцене – «Гатчинские лицедеи»

С чего начинается любовь
к театру? С детства! В наше время, увы, родители стали редко водить своих детей
в театр. А ведь то, к чему не был приучен ребёнком с ранних лет, сложно будет
полюбить в зрелом возрасте. И мы искренне рады, что в Гатчинском районе есть
прекрасные работники театрального искусства, которые живут и дышат своей
профессией, передавая любовь к театру своим ученикам.
Идея создания театрального конкурса зародилась
давно, но только в этом году получила право на существование при поддержке
Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района в лице Сергея
Никитина и преподавателей театрального мастерства Гатчинского района. Сяськелевская
детская школа искусств взяла на себя роль организаторов этого конкурса, и 23
мая на свет «появился» I районный конкурс малых театральных форм среди театров
Гатчинского муниципального района «Гатчинские лицедеи».
На конкурс заявились
восемь коллективов из г. Гатчины, деревень Малое Верево и Сяськелево, поселков
Дружная Горка, Большие Колпаны, Елизаветино и Войсковицы. В состав жюри вошли
профессионалы своего дела - преподаватели Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства И.А. Лаур, А.В. Анисимова и Е.М. Майстрюк.
Работы конкурсантов были
заявлены в нескольких номинациях: «Оригинальный жанр», «Отрывок из спектакля,
мюзикла» и «Спектакль малых форм». Оценивали их строго, но справедливо. В
результате никто из коллективов не остался без наград. Все получили памятные
кубки и именные дипломы. Специальные призы были вручены в следующих номинациях:
«Лучшая актриса», «Лучший актёр», «Лучший спектакль», «Лучший режиссёр» и
«Лучший актёрский состав».
Так, театральный
коллектив «Мысли вслух» отделения «Искусство театра» Сяськелевской ДШИ
представил спектакль «Стоп, вредные советы! Снято!» по мотивам стихов Г.
Остера. Жюри признало коллектив лауреатом 1 степени, а также вручило
специальные призы в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая актриса» - Полина
Шляхтиченко.
В перерыве между
выступлениями на сцену вышли актеры народного коллектива «Театр за углом»
г.Гатчина, чтобы провести открытый мастер-класс. Они представили на суд
зрителей спектакль «Поющий поросёнок» по пьесе С. Козлова.
Мы благодарим всех, кто
принял участие в создании этого праздника театрального творчества - всех
маленьких артистов и больших профессионалов. Мы надеемся, что муза театра не
оставит вас, и мы встретимся с вами в следующем году на II районном конкурсе
малых театральных форм среди театров Гатчинского муниципального района
«Гатчинские лицедеи».
Наталья Кирилина, директор конкурса