Гатчинские пожарные готовятся к летнему сезону

В рамках совещания рассматривались вопросы подготовки к купальному сезону, антитеррористическая защищённость объектов детского отдыха в летний период и текущая лесопожарная обстановка на территории Гатчинского района.
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Илья Назаров рассказал о том, что за текущий период 2021 года на территории
Ленинградской области произошло 32 лесных пожара (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года рост составил 23%), из них один – на территории
Гатчинского района, а именно в Вырицком лесничестве.
Илья Владимирович подчеркнул, что в подавляющем большинстве
случаев причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнём
гражданами. В связи с этим инспекторами проводится профилактическая работа:
патрулирование населённых пунктов, граничащих с лесными массивами; посредством
СМИ и социальных сетей распространяется информация о правилах поведения в лесах;
проводятся занятия в образовательных учреждениях; запланированы уроки
безопасности с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях.
В своём выступлении начальник гатчинского пожарного надзора
подчеркнул, что только комплексный подход к вопросу профилактики лесных
пожаров, а также интеграция всех надзорных органов позволит достичь ощутимых
результатов в работе по снижению количества природных пожаров.