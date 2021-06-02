Гатчинские пожарные готовятся к летнему сезону

Гатчинские пожарные готовятся к летнему сезону

В последних числах мая в администрации Гатчинского муниципального района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Рубрики : Общество     02 Jun 2021

В рамках совещания рассматривались вопросы подготовки к купальному сезону, антитеррористическая защищённость объектов детского отдыха в летний период и текущая лесопожарная обстановка на территории Гатчинского района.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров рассказал о том, что за текущий период 2021 года на территории Ленинградской области произошло 32 лесных пожара (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23%), из них один – на территории Гатчинского района, а именно в Вырицком лесничестве.

Илья Владимирович подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнём гражданами. В связи с этим инспекторами проводится профилактическая работа: патрулирование населённых пунктов, граничащих с лесными массивами; посредством СМИ и социальных сетей распространяется информация о правилах поведения в лесах; проводятся занятия в образовательных учреждениях; запланированы уроки безопасности с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях.

В своём выступлении начальник гатчинского пожарного надзора подчеркнул, что только комплексный подход к вопросу профилактики лесных пожаров, а также интеграция всех надзорных органов позволит достичь ощутимых результатов в работе по снижению количества природных пожаров.


 

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