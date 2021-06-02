Где отключат свет 3 июня

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 июня будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики :
ЖКХ
02 Jun 2021
Рождественское СП
09:00-18:00
п. Дивенский
Дружногорское ГП
10:00 -17:00
д. Лампово
Пудостьское СП
10:00 -17:00
д. Покизен -Пурская, п. Пудость,
д. Юля-Пурская, д. Алапурская, СНТ "Пудость"
Кобринское СП
10:00 -17:00
садоводства
"Кобринское", "Флора", "Волна", "Яблонька"
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