Где отключат свет 3 июня

Где отключат свет 3 июня

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 июня будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     02 Jun 2021

Рождественское СП

09:00-18:00

п. Дивенский                

 

Дружногорское ГП

10:00 -17:00

д. Лампово

 

Пудостьское СП

10:00 -17:00

д. Покизен -Пурская, п. Пудость, д. Юля-Пурская, д. Алапурская, СНТ "Пудость"          

 

Кобринское СП

10:00 -17:00

садоводства "Кобринское", "Флора", "Волна", "Яблонька"          

 

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