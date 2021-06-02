И тает лёд, и сердце тает

В 1976 году была
организована Войсковицкая детская музыкальная школа. Ее первый директор, Эрик
Иогансович Алаберг, в 1980 году пригласил на работу Виктора Дмитриевича
Огороднова, выпускника хорового и композиторского факультетов Ленинградской
Консерватории. В филиале школы в поселке Большие Колпаны было основано хоровое
отделение, и в этот момент зародился «Апрель». Интересна была структура
школьных занятий: музыкальные предметы вплетались в расписание
общеобразовательной школы, что благотворно сказывалось на развитии детей.
Благодаря самоотдаче преподавателя сольфеджио Дины Израилевны Огородновой,
педагога по фортепиано Татьяны Всеволодовны Стародуб и хормейстера Любови
Александровны Моревой новое хоровое отделение сформировало свою высокую
музыкальную культуру.
Занятия хора проводились
по методике комплексного музыкально-певческого воспитания Дмитрия Ерофеевича
Огороднова – отца руководителя нового хорового отделения. Методика Д.Е.
Огороднова, разработанная в 60-х годах XX века в Гатчинской Школе-интернате,
уникальна тем, что не требует предварительного отбора и отсева учеников. Каждый
способен обучиться бережному, эмоциональному обращению со звуком и слаженной
работе вокала и чувства, чистоте интонации и красоте голоса.
Первым коллективом,
который произвел фурор и доказал эффективность нового уникального подхода к
детскому пению, стал хор Гатчинской школы-интерната, из которого Дмитрий
Ерофеевич Огороднов вырастил всесоюзно известный ансамбль «Тоника». Все участницы «Тоники» так или иначе связали
свой жизненный путь с музыкой. Заслуженная артистка России Татьяна Павловна
Шарова выступает и преподает в Москве, Любовь Александровна Морева руководила
хоровым отделением Гатчинской детской музыкальной школы №2, Нина Петровна Черяк
много лет работала в Войсковицкой детской школе искусств.
Название «Апрель» впервые
официально было озвучено зимой 1984-1985 годов, хотя оно давно звучало в душе
руководителя отчасти в пару к выдающе-муся Куйбышевскому хору «Октябрь», также
занимающемуся по методике Д. Е. Огороднова. Виктор Дмитриевич и Любовь
Александровна верно поставили перед детьми вопросы по поводу названия
коллектива, который существовал уже несколько лет. И ученики «сами» выбрали это
весеннее вокально вкусное название, а чуть позже узнали, что на латыни слово
Aprillis означает «расцветать и отдавать свои дары». Это удачно характеризует
направление творчества хора.
С 1983 года работа
Хорового отделения Войсковицкой ДМШ получила новый импульс во вновь открывшемся
филиале - в Никольской общеобразователь-ной средней Школе при директоре Людмиле
Ивановне Ермаковой. Тогда же к команде музыкальных педагогов присоединился
Михаил Дмитриевич Огороднов, концертмейстер и хормейстер.
За первые годы своего
существования «Апрель» из сельского хора превратился в концертный коллектив с широким
репертуаром, включающим мировые шедевры музыки. Со временем в состав педагогов
вошли молодые музыканты: Виктория Викторовна Белова (Огороднова), Марина
Михайловна Каплан, Елена Александровна Косарева, Елена Владимировна Смирнова, а
также высоко профессиональные преподаватели фортепиано и теоретических
дисциплин.
В 1991 году, после побед
на конкурсах Ленинграда и области, в изменившихся политических условиях
началась международная жизнь хора, в которой огромную роль сыграл Александр
Дмитриевич Крушельницкий, возглавлявший Войсковицкую ДМШ. То есть ровно 30 лет
назад хор «Апрель» стал первым коллективом Ленинградской области на зарубежном
фестивале в городе Нанси, Франция. Далее последовали конкурсы и фестивали во
многих странах Европы от Великобритании до Италии. Гастрольные поездки по
Германии, Франции, Швейцарии распахнули для юных хористов двери в большой мир.
Тембральная взрослость звучания и одновременно детская эмоциональная
искренность исполнения завоевали сердца слушателей.
Все грандиозные гастрольные
планы осуществляла профессиональная слаженная команда: художественный
руководитель и дирижер Виктор Дмитриевич Огороднов, директор Войсковицкой ДМШ
Александр Дмитриевич Крушельницкий, педагог и переводчица Дина Израилевна
Огороднова, концертмейстер и ведущий концертов Михаил Дмитриевич
Огороднов. В гастрольный состав
коллектива к хористам Никольского филиала добавились ученики Любови
Александровны Моревой из Гатчинской ДМШ №2 и Виктории Викторовны Беловой (Огородновой)
из Детского хора Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории.
История «Апреля»
насчитывает тысячи километров дорог, сотни концертных залов и множество спетых
концертов. Хор знакомил мир и открывал
ему культуру нашей Родины и творчество Санкт-Петербургских композиторов. Для
юных хористов эти поездки стали не только ярким и необычным приключением, но и
новым витком отношений внутри коллектива, настоящая проверка на умение находить
компромиссы, идти к цели, помогать друг другу, дружить и прощать.
Успех хора и мастерство
педагогов привлекали в «Апрель» новых и новых детей. В дополнение к филиалу в
Никольском были образованы хоровые коллективы и ансамбли в обеих музыкальных
школах Гатчины и в Санкт-Петербургской Школе-студии при консерватории. Так
сформировался большой дружный коллектив «Апрель» с особой методикой воспитания
и традициями.
Одна из таких традиций
неизменна с 1990 года: поездка в летний хоровой лагерь. Юные музыканты на
репетициях разучивают новую концертную про-грамму, в свободное время участвуют
в спортивных соревнованиях, сами придумывают и ставят спектакли. В последние
годы в программу проведения лагеря включены мастер-классы по сценическому
искусству, рисованию и рукоделию. Участники старших коллективов берут шефство
над младшими хористами. Это не только формирует команду единомышленников, но и
связывает поколения общими ценностями, переживаниями и творчеством.
В 1991 году директор
Школы Творческого Развития Светлана Викторовна Базжина (Третьякова), ученица Д.
Е. Огороднова и участница ансамбля «Тоника», предложила Виктору Дмитриевичу
Огороднову организовать хоровое отделение в ШТР, куда стали приезжать на
репетиции хористы из Гатчинского района, Гатчины и Санкт-Петербурга. А с 2005
года ШТР реорганизовалась в СОШ №8 «Центр Образования», где сейчас под
руководством Янины Алексеевны Безродной и базируется Хоровая школа «Апрель».
Многие выпускники «Апреля» связали свою жизнь
с музыкой, продолжив обучение в музыкальных колледжах и вузах. Самые первые
хористки, их дочери и даже внучки продолжают петь в составе Камерного Женского
хора «Апрель», проявляя верность коллективу, бессменному руководителю и музыке.
Со страниц «Гатчинской
правды» искренне поздравляю всех, чья жизнь связана с хоровой школой «Апрель»,
и желаю дальнейшего процветания, твор-ческой неутомимости и новых музыкальных
вершин.