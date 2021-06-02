И тает лёд, и сердце тает

В 1976 году была организована Войсковицкая детская музыкальная школа. Ее первый директор, Эрик Иогансович Алаберг, в 1980 году пригласил на работу Виктора Дмитриевича Огороднова, выпускника хорового и композиторского факультетов Ленинградской Консерватории. В филиале школы в поселке Большие Колпаны было основано хоровое отделение, и в этот момент зародился «Апрель». Интересна была структура школьных занятий: музыкальные предметы вплетались в расписание общеобразовательной школы, что благотворно сказывалось на развитии детей. Благодаря самоотдаче преподавателя сольфеджио Дины Израилевны Огородновой, педагога по фортепиано Татьяны Всеволодовны Стародуб и хормейстера Любови Александровны Моревой новое хоровое отделение сформировало свою высокую музыкальную культуру.

Занятия хора проводились по методике комплексного музыкально-певческого воспитания Дмитрия Ерофеевича Огороднова – отца руководителя нового хорового отделения. Методика Д.Е. Огороднова, разработанная в 60-х годах XX века в Гатчинской Школе-интернате, уникальна тем, что не требует предварительного отбора и отсева учеников. Каждый способен обучиться бережному, эмоциональному обращению со звуком и слаженной работе вокала и чувства, чистоте интонации и красоте голоса.

Первым коллективом, который произвел фурор и доказал эффективность нового уникального подхода к детскому пению, стал хор Гатчинской школы-интерната, из которого Дмитрий Ерофеевич Огороднов вырастил всесоюзно известный ансамбль «Тоника». Все участницы «Тоники» так или иначе связали свой жизненный путь с музыкой. Заслуженная артистка России Татьяна Павловна Шарова выступает и преподает в Москве, Любовь Александровна Морева руководила хоровым отделением Гатчинской детской музыкальной школы №2, Нина Петровна Черяк много лет работала в Войсковицкой детской школе искусств.

Название «Апрель» впервые официально было озвучено зимой 1984-1985 годов, хотя оно давно звучало в душе руководителя отчасти в пару к выдающе-муся Куйбышевскому хору «Октябрь», также занимающемуся по методике Д. Е. Огороднова. Виктор Дмитриевич и Любовь Александровна верно поставили перед детьми вопросы по поводу названия коллектива, который существовал уже несколько лет. И ученики «сами» выбрали это весеннее вокально вкусное название, а чуть позже узнали, что на латыни слово Aprillis означает «расцветать и отдавать свои дары». Это удачно характеризует направление творчества хора.

С 1983 года работа Хорового отделения Войсковицкой ДМШ получила новый импульс во вновь открывшемся филиале - в Никольской общеобразователь-ной средней Школе при директоре Людмиле Ивановне Ермаковой. Тогда же к команде музыкальных педагогов присоединился Михаил Дмитриевич Огороднов, концертмейстер и хормейстер.

За первые годы своего существования «Апрель» из сельского хора превратился в концертный коллектив с широким репертуаром, включающим мировые шедевры музыки. Со временем в состав педагогов вошли молодые музыканты: Виктория Викторовна Белова (Огороднова), Марина Михайловна Каплан, Елена Александровна Косарева, Елена Владимировна Смирнова, а также высоко профессиональные преподаватели фортепиано и теоретических дисциплин.

В 1991 году, после побед на конкурсах Ленинграда и области, в изменившихся политических условиях началась международная жизнь хора, в которой огромную роль сыграл Александр Дмитриевич Крушельницкий, возглавлявший Войсковицкую ДМШ. То есть ровно 30 лет назад хор «Апрель» стал первым коллективом Ленинградской области на зарубежном фестивале в городе Нанси, Франция. Далее последовали конкурсы и фестивали во многих странах Европы от Великобритании до Италии. Гастрольные поездки по Германии, Франции, Швейцарии распахнули для юных хористов двери в большой мир. Тембральная взрослость звучания и одновременно детская эмоциональная искренность исполнения завоевали сердца слушателей.

Все грандиозные гастрольные планы осуществляла профессиональная слаженная команда: художественный руководитель и дирижер Виктор Дмитриевич Огороднов, директор Войсковицкой ДМШ Александр Дмитриевич Крушельницкий, педагог и переводчица Дина Израилевна Огороднова, концертмейстер и ведущий концертов Михаил Дмитриевич Огороднов. В гастрольный состав коллектива к хористам Никольского филиала добавились ученики Любови Александровны Моревой из Гатчинской ДМШ №2 и Виктории Викторовны Беловой (Огородновой) из Детского хора Школы-студии Санкт-Петербургской консерватории.

История «Апреля» насчитывает тысячи километров дорог, сотни концертных залов и множество спетых концертов. Хор знакомил мир и открывал ему культуру нашей Родины и творчество Санкт-Петербургских композиторов. Для юных хористов эти поездки стали не только ярким и необычным приключением, но и новым витком отношений внутри коллектива, настоящая проверка на умение находить компромиссы, идти к цели, помогать друг другу, дружить и прощать.

Успех хора и мастерство педагогов привлекали в «Апрель» новых и новых детей. В дополнение к филиалу в Никольском были образованы хоровые коллективы и ансамбли в обеих музыкальных школах Гатчины и в Санкт-Петербургской Школе-студии при консерватории. Так сформировался большой дружный коллектив «Апрель» с особой методикой воспитания и традициями.

Одна из таких традиций неизменна с 1990 года: поездка в летний хоровой лагерь. Юные музыканты на репетициях разучивают новую концертную про-грамму, в свободное время участвуют в спортивных соревнованиях, сами придумывают и ставят спектакли. В последние годы в программу проведения лагеря включены мастер-классы по сценическому искусству, рисованию и рукоделию. Участники старших коллективов берут шефство над младшими хористами. Это не только формирует команду единомышленников, но и связывает поколения общими ценностями, переживаниями и творчеством.

В 1991 году директор Школы Творческого Развития Светлана Викторовна Базжина (Третьякова), ученица Д. Е. Огороднова и участница ансамбля «Тоника», предложила Виктору Дмитриевичу Огороднову организовать хоровое отделение в ШТР, куда стали приезжать на репетиции хористы из Гатчинского района, Гатчины и Санкт-Петербурга. А с 2005 года ШТР реорганизовалась в СОШ №8 «Центр Образования», где сейчас под руководством Янины Алексеевны Безродной и базируется Хоровая школа «Апрель».

Многие выпускники «Апреля» связали свою жизнь с музыкой, продолжив обучение в музыкальных колледжах и вузах. Самые первые хористки, их дочери и даже внучки продолжают петь в составе Камерного Женского хора «Апрель», проявляя верность коллективу, бессменному руководителю и музыке.

Со страниц «Гатчинской правды» искренне поздравляю всех, чья жизнь связана с хоровой школой «Апрель», и желаю дальнейшего процветания, твор-ческой неутомимости и новых музыкальных вершин.



