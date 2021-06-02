Лето. Дети. Отдых.

- Наш день начинается в первую очередь с улыбки, а потом уже детей ждет зарядка, - поясняет начальник лагеря, учитель английского языка Екатерина Константиновна Иванова. - Смена в этом году одна: ее продолжительность 21 день, с 9 до 16 часов без тихого часа. В нашем лагере ребята завтракают, обедают и полдничают. Мы открываемся в праздничный для ребят день - День защиты детей, поэтому сегодня запланирован праздничный полдник.

Многие родители охотно отправляют своих детей в такой лагерь, потому что половину дня школьники будут там находиться под присмотром педагогов, на свежем воздухе с интересным и полезным досугом.

В лагере базовой школы 25 детей 10-12 лет, их разделили на два отряда. В каждом отряде два воспитателя из числа школьных учителей. Им помогают вожатые – студенты Гатчинского педагогического колледжа, которые проходят здесь летнюю педагогическую практику: две девушки со школьного отделения и молодой человек с физкультурного отделения. Кстати, вожатых здесь подготовили заранее и не только для своей школы, но и для лагерей всей Ленинградской области.

- Это мой первый день практики, - делится эмоциями студентка третьего курса, будущий учитель начальных классов Антонина. - Впечатления смешанные: пока еще ничего не понятно, но мне нравится. Дети такие активные, от общения с ними я получаю много положительных эмоций.

Чем будут заниматься вожатые, рассказала третьекурсница Анастасия.

- Мы будем помогать воспитателям и детям. Вместе с ребятами участвовать в разных мероприятиях, играть с ними, окружать заботой и вниманием, следить за тем, чтобы все были в поле зрения и никто не потерялся. Сегодня организационный день: мы должны запомнить детей, они – нас, - пояснила Настя.

Педагоги и воспитатели «Планеты спорта» приготовили для детей насыщенную программу и с удовольствием приняли приглашение принять участие в культурных и спортивных мероприятиях Гатчины и района.

- Накануне дня рождения А.С. Пушкина у нас запланирована экскурсия в Кобрино на квест-игру, которая будет организована в Домике няни Александра Сергеевича, - рассказывает Екатерина Константиновна. - Также нам предлагает свою программу кинотеатр «Победа» - это кинофильмы, спектакли, встречи с артистами. У нас запланирована поездка в Петергоф на фонтаны. До пандемии мы уже вывозили школьный лагерь в Петергоф. Дети приехали в полнейшем восторге, как и воспитатели лагеря. Также у нас запланирован краеведческий поход в музей города Гатчины. Надеюсь, что мы сможем договориться с Гатчинским дворцом-музеем, куда не всегда получается вырваться в течение учебного года, а в лагере есть такая возможность.

В первый день на завтрак была традиционная манная каша, чай, булка и яблоко. Удивительно, но в наше время еще есть дети, которые мгновенно съедают кашу до чистой тарелки. В школьной столовой питается и летний лагерь Гатчинской ДЮСШ №1. Там рекордсмены по поеданию манной каши практически все.

Проявить свои спортивные навыки в школьных лагерях могут все желающие. В Гатчине стартовала традиционная Спартакиада детских оздоровительных лагерей, которые по графику будут показывать свое мастерство в беге, дартсе, пионерболе, футболе.

К спартакиаде готовится и «Планета спорта». Как сообщила руководитель физического воспитания Мария Владимировна Шилова, в соревнованиях могут участвовать не только уже проявившие себя спортивные лидеры.

- В лагере, в основном, наши дети, чьи способности мы знаем, - отметила Мария Владимировна. - Отобрать ребят, которые будут защищать честь нашего лагеря и школы, не сложно. В этом году мы сможем выставлять любое количество команд, поэтому, если дети пожелают участвовать в спартакиаде, мы сможем взять хоть всех.



