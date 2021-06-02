Лето. Дети. Отдых.

- Наш день начинается в первую очередь с улыбки, а потом уже детей ждет зарядка, - поясняет начальник лагеря, учитель английского языка Екатерина Константиновна Иванова. - Смена в этом году одна: ее продолжительность 21 день, с 9 до 16 часов без тихого часа. В нашем лагере ребята завтракают, обедают и полдничают. Мы открываемся в праздничный для ребят день - День защиты детей, поэтому сегодня запланирован праздничный полдник.
Многие родители охотно
отправляют своих детей в такой лагерь, потому что половину дня школьники будут
там находиться под присмотром педагогов, на свежем воздухе с интересным и
полезным досугом.
В лагере базовой школы 25
детей 10-12 лет, их разделили на два отряда. В каждом отряде два воспитателя из
числа школьных учителей. Им помогают вожатые – студенты Гатчинского
педагогического колледжа, которые проходят здесь летнюю педагогическую
практику: две девушки со школьного отделения и молодой человек с физкультурного
отделения. Кстати, вожатых здесь подготовили заранее и не только для своей
школы, но и для лагерей всей Ленинградской области.
- Это мой первый день
практики, - делится эмоциями студентка третьего курса, будущий учитель
начальных классов Антонина. - Впечатления смешанные: пока еще ничего не
понятно, но мне нравится. Дети такие активные, от общения с ними я получаю
много положительных эмоций.
Чем будут заниматься
вожатые, рассказала третьекурсница Анастасия.
- Мы будем помогать
воспитателям и детям. Вместе с ребятами участвовать в разных мероприятиях,
играть с ними, окружать заботой и вниманием, следить за тем, чтобы все были в
поле зрения и никто не потерялся. Сегодня организационный день: мы должны
запомнить детей, они – нас, - пояснила Настя.
Педагоги и воспитатели
«Планеты спорта» приготовили для детей насыщенную программу и с удовольствием
приняли приглашение принять участие в культурных и спортивных мероприятиях
Гатчины и района.
- Накануне дня рождения
А.С. Пушкина у нас запланирована экскурсия в Кобрино на квест-игру, которая
будет организована в Домике няни Александра Сергеевича, - рассказывает
Екатерина Константиновна. - Также нам предлагает свою программу кинотеатр
«Победа» - это кинофильмы, спектакли, встречи с артистами. У нас запланирована
поездка в Петергоф на фонтаны. До пандемии мы уже вывозили школьный лагерь в
Петергоф. Дети приехали в полнейшем восторге, как и воспитатели лагеря. Также у
нас запланирован краеведческий поход в музей города Гатчины. Надеюсь, что мы
сможем договориться с Гатчинским дворцом-музеем, куда не всегда получается
вырваться в течение учебного года, а в лагере есть такая возможность.
В первый день на завтрак
была традиционная манная каша, чай, булка и яблоко. Удивительно, но в наше
время еще есть дети, которые мгновенно съедают кашу до чистой тарелки. В
школьной столовой питается и летний лагерь Гатчинской ДЮСШ №1. Там рекордсмены
по поеданию манной каши практически все.
Проявить свои спортивные
навыки в школьных лагерях могут все желающие. В Гатчине стартовала традиционная
Спартакиада детских оздоровительных лагерей, которые по графику будут
показывать свое мастерство в беге, дартсе, пионерболе, футболе.
К спартакиаде готовится и
«Планета спорта». Как сообщила руководитель физического воспитания Мария Владимировна
Шилова, в соревнованиях могут участвовать не только уже проявившие себя
спортивные лидеры.
- В лагере, в основном,
наши дети, чьи способности мы знаем, - отметила Мария Владимировна. - Отобрать
ребят, которые будут защищать честь нашего лагеря и школы, не сложно. В этом
году мы сможем выставлять любое количество команд, поэтому, если дети пожелают
участвовать в спартакиаде, мы сможем взять хоть всех.