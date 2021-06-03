Изменения в программе Пушкинского праздника в Гатчине

4
июня
13.00
Круглый стол «Вокруг Пушкина», посвященный жизни и творчеству поэта. Место
проведения: г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 15а
5
июня
12.00
Вернисаж авторских картин. Место проведения: г.Гатчина, Театральная площадь.
12.45
Онлайн поздравление главы Гатчинского муниципального района и МО «Город
Гатчина» В.А. Филоненко и главы администрации Гатчинского муниципального района
Л.Н. Нещадим https://vk.com/gatchinakultura
13.00
Карнавал 17 поселений Гатчинского района в онлайн режиме
https://vk.com/gatchinakultura
13.00
Поэтический «СКВЕРный фестиваль». Место проведения: г.Гатчина, Поэтический
сквер.
13.00
Театрализованная игровая программа «Играйте, пойте, о друзья!». Место
проведения: дер. Кобрино, д.27 территория музей «Домик няни А.С. Пушкина».
14.00 Концертно-театрализованная программа,
приуроченная к 325-летию со дня рождения А.П. Ганнибала и 240-летие со дня его
смерти.
Место
проведения: пос.Суйда, ул. Центральная, д. 4 около музея – усадьбы «Суйда».
14.00
Онлайн акция «Читаем Пушкина вместе», показ сказки «О царе Салтане»
https://vk.com/gatchinakultura
15.30
Интеллектуальная игра «Три семерки = туз». Место проведения: г.Гатчина, пр.25
Октября, д.1 Гатчинский городской Дом культуры (Участие в игре по
предварительной записи).
6 июня
13.00
Показ интеллектуальной игры «Три семерки = туз» в онлайн режимеhttps://vk.com/gatchinakultura
15.00
Концерт «Как мила мне балалайка» государственного оркестра русских народных
инструментов «Метелица». Место проведения: г.Гатчина, пр.25 Октября, д.1
Гатчинский городской Дом культуры.