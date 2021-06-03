Изменения в программе Пушкинского праздника в Гатчине

Изменения в программе Пушкинского праздника в Гатчине

В связи с ограничениями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) программа Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» изменилась – большинство мероприятий 5 июня переведено в режим онлайн.

Рубрики : Культура     03 Jun 2021

4 июня

13.00 Круглый стол «Вокруг Пушкина», посвященный жизни и творчеству поэта. Место проведения: г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 15а

 

5 июня

12.00 Вернисаж авторских картин. Место проведения: г.Гатчина, Театральная площадь.

12.45 Онлайн поздравление главы Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко и главы администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим https://vk.com/gatchinakultura

13.00 Карнавал 17 поселений Гатчинского района в онлайн режиме https://vk.com/gatchinakultura

13.00 Поэтический «СКВЕРный фестиваль». Место проведения: г.Гатчина, Поэтический сквер.

13.00 Театрализованная игровая программа «Играйте, пойте, о друзья!». Место проведения: дер. Кобрино, д.27 территория музей «Домик няни А.С. Пушкина».

14.00 Концертно-театрализованная программа, приуроченная к 325-летию со дня рождения А.П. Ганнибала и 240-летие со дня его смерти.

Место проведения: пос.Суйда, ул. Центральная, д. 4 около музея – усадьбы «Суйда».

14.00 Онлайн акция «Читаем Пушкина вместе», показ сказки «О царе Салтане» https://vk.com/gatchinakultura

15.30 Интеллектуальная игра «Три семерки = туз». Место проведения: г.Гатчина, пр.25 Октября, д.1 Гатчинский городской Дом культуры (Участие в игре по предварительной записи).

 

6 июня

13.00 Показ интеллектуальной игры «Три семерки = туз» в онлайн режимеhttps://vk.com/gatchinakultura       

15.00 Концерт «Как мила мне балалайка» государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица». Место проведения: г.Гатчина, пр.25 Октября, д.1 Гатчинский городской Дом культуры.  

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