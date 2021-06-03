Кино-среды во Дворце молодёжи

Советские фильмы для кино-сред в ГДМ выбраны неслучайно. Они рассказывают о сложных вопросах, возникающих в жизни подростков, о взаимоотношениях со сверстниками, о юношеской любви. Эти фильмы могут помочь современным подросткам найти ответы на многие жизненные вопросы, ведь времена меняются, а ценности остаются.

Гатчинский Дворец молодёжи приглашает к участию в проекте «Ретро-среда» молодёжь и подростков города Гатчины. Проект будет реализовываться в июне и в июле, каждую среду с 17:00.

Источник: Гатчинский Дворец молодежи