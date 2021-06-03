Минувших дней воспоминанья

В зале собрались
родственники, ученики и друзья гениальных гатчинских педагогов и
музыкантов.
Ведущий встречи, Павел
Петрович Явдосюк, пригласил на сцену Виктора и Михаила - сыновей этой
талантливой пары –– поделиться воспоминаниями о родителях.
Мой друг! Я встретил
великана!
А это роскошь в наши дни.
Крутых полно, великих
мало,
Но сердце помнит лишь о
них.
Он создавал картину мира
Всю жизнь свою. И прожил
век!
Ему благоволила лира,
А был он просто человек.
Дмитрий Ерофеевич родился
в 1916 году в Ростове Великом Ярославской области. Фотоархив семьи показал
зрителям жизненный путь длиною почти в век, тесно переплетенный с историей
нашей Родины. Виктор и Михаил поясняли видеоряд своими воспоминаниями и
записями из дневника выдающегося педагога.
Имя Дмитрия Ерофеевича
Огороднова хорошо известно многим поколениям наших земляков - в Гатчинской
школе-интернате он проработал 17 лет учителем пения, получил звание
учителя-методиста РСФСР и знак «Отличник народного просвещения». Именно здесь в
60-х годах XX века была создана и внедрена методика комплексного
музыкально-певческого воспитания – дело всей жизни Дмитрия Ерофеевича. Азы
работы по методике показал на сцене Духовно-просветительского центра камерный
женский хор «Апрель».
Ученики Д.Е. Огороднова вспоминали
вокальные зарядки, на которых пели и педагоги, и воспитанники школы-интерната.
Так, Александр Алексеевич Федоров вспоминал, насколько увлечен был Дмитрий
Ерофеевич своей работой, какое внимание уделял каждому ученику, как принимал
участие в его судьбе. Художник Александр Златкин рассказал, как работал над
портретами Огородновых, какое сильное впечатление произвел каждый из них.
Запись песни «Вечером во
ржи» на стихи Р. Бернса в исполнении ансамбля «Тоника» открыла новую страницу
воспоминаний. Этот коллектив, созданный Дмитрием Ерофеевичем во время работы в
Гатчинской школе-интернате, был известен во всем Советском Союзе и в некоторых
зарубежных странах. Все участницы «Тоники» так или иначе связали свой жизненный
путь с музыкой. Любовь Александровна Морева, ранее участница «Тоники»,
руководитель хорового отделения Гатчинской детской музыкальной школы №2, сейчас
участница камерного женского хора «Апрель», поделилась своими воспоминаниями о
том, с каким с теплом и добротой относилась к ней семья Огородновых, во многом
заменив родителей.
Тамара Викторовна
Огороднова-Духанина, композитор и педагог, занималась с детьми сольфеджио,
композицией, гармонией. Ее ученик Тимофей Уваров, выпускник хоровой школы
«Апрель», студент музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат и
победитель многочисленных музыкальных конкурсов, исполнил ее «Поэму для
скрипки» под аккомпанемент фортепиано.
Семейный фотоархив Тамары
Викторовны изобиловал ее фотографиями с цветами от благодарных учеников и
слушателей, а друзья этой обаятельной скромной женщины, в частности
руководитель комитета образования Елена Николаевна Глыбина, в своих
воспоминаниях подчеркнули ее искренность и увлечённость.
Разнообразие
композиторского наследия Т.В. Огородновой показали романсы в исполнении
Виктории Огородновой и Анны Комковой, Виктора Огороднова, фортепианная музыка в
исполнении Михаила Огороднова.
Особое место в творчестве
композитора занимает любовь к Гатчине. Зрители с восторгом встретили Владимира
Майера с произведениями «В старом Гатчинском парке» и «Гуляю я по Гатчине».
Затем прозвучала «Песня о Гатчине» в исполнении камерного женского хора
«Апрель».
Талантливый человек
талантлив во всем. Книга Т.В. Огородновой «Минувших дней воспоминанье» включила
в себя рассказы из жизни композитора, в том числе драматическую историю поисков
отца Тамары Викторовны, Виктора Сергеевича Духанина, погибшего в начале Великой
Отечественной войны.
Дмитрий Ерофеевич прошел
всю войну на передовой до Кенигсберга, командуя взводом топографической разведки.
За участие в Витебско-Оршанской операции (части операции «Багратион») он был
награжден орденом Красной Звезды.
Страшные годы войны нашли
отражение в творчестве выдающихся музыкантов. В исполнении женского хора
«Апрель» прозвучали произведения «Сыновья» на музыку Д.Е. Огороднова и «Баллада
о неизвестном солдате» на музыку Т.В. Огородновой-Духаниной.
С фронта Дмитрий
Ерофеевич привез трофейный аккордеон, который в воскресенье звучал в зале
Духовно-просветительского центра. 80-летний инструмент в руках А. Путинцева
сперва вспомнил песенку «Ах, мой милый Августин», затем спел «Землянку». А уж
«Катюшу» с трофейным аккордеоном пел весь зал.
Лейтмотивом
вечера-концерта звучала необходимость сохранять семейную историю, ведь каждый
житель и есть история нашего любимого города. Такую возможность предоставляют
Музей истории города Гатчины и Центральная городская библиотека им. А.И.
Куприна.
Конечно, одного вечера
недостаточно, чтобы рассказать о личностях такого масштаба, такой вдохновляющей
биографии и такого неоценимого влияния на культуру нашей страны.
Таких не делает природа
В года безумные мои.
Весь мир мельчает год от
года,
И даже мы с тобой, увы…
И только тени дорогие
Не позволяют низко пасть,
Даруя истины святые:
Любовь, надежду, веру,
страсть!
(автор стихотворения
Павел Петрович Явдосюк).
За возможность провести
эту встречу благодарим старосту Покровского собора Геннадия Богданова.