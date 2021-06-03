Минувших дней воспоминанья

В зале собрались родственники, ученики и друзья гениальных гатчинских педагогов и музыкантов.

Ведущий встречи, Павел Петрович Явдосюк, пригласил на сцену Виктора и Михаила - сыновей этой талантливой пары –– поделиться воспоминаниями о родителях.

Мой друг! Я встретил великана!

А это роскошь в наши дни.

Крутых полно, великих мало,

Но сердце помнит лишь о них.

Он создавал картину мира

Всю жизнь свою. И прожил век!

Ему благоволила лира,

А был он просто человек.

Дмитрий Ерофеевич родился в 1916 году в Ростове Великом Ярославской области. Фотоархив семьи показал зрителям жизненный путь длиною почти в век, тесно переплетенный с историей нашей Родины. Виктор и Михаил поясняли видеоряд своими воспоминаниями и записями из дневника выдающегося педагога.

Имя Дмитрия Ерофеевича Огороднова хорошо известно многим поколениям наших земляков - в Гатчинской школе-интернате он проработал 17 лет учителем пения, получил звание учителя-методиста РСФСР и знак «Отличник народного просвещения». Именно здесь в 60-х годах XX века была создана и внедрена методика комплексного музыкально-певческого воспитания – дело всей жизни Дмитрия Ерофеевича. Азы работы по методике показал на сцене Духовно-просветительского центра камерный женский хор «Апрель».

Ученики Д.Е. Огороднова вспоминали вокальные зарядки, на которых пели и педагоги, и воспитанники школы-интерната. Так, Александр Алексеевич Федоров вспоминал, насколько увлечен был Дмитрий Ерофеевич своей работой, какое внимание уделял каждому ученику, как принимал участие в его судьбе. Художник Александр Златкин рассказал, как работал над портретами Огородновых, какое сильное впечатление произвел каждый из них.

Запись песни «Вечером во ржи» на стихи Р. Бернса в исполнении ансамбля «Тоника» открыла новую страницу воспоминаний. Этот коллектив, созданный Дмитрием Ерофеевичем во время работы в Гатчинской школе-интернате, был известен во всем Советском Союзе и в некоторых зарубежных странах. Все участницы «Тоники» так или иначе связали свой жизненный путь с музыкой. Любовь Александровна Морева, ранее участница «Тоники», руководитель хорового отделения Гатчинской детской музыкальной школы №2, сейчас участница камерного женского хора «Апрель», поделилась своими воспоминаниями о том, с каким с теплом и добротой относилась к ней семья Огородновых, во многом заменив родителей.

Тамара Викторовна Огороднова-Духанина, композитор и педагог, занималась с детьми сольфеджио, композицией, гармонией. Ее ученик Тимофей Уваров, выпускник хоровой школы «Апрель», студент музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат и победитель многочисленных музыкальных конкурсов, исполнил ее «Поэму для скрипки» под аккомпанемент фортепиано.

Семейный фотоархив Тамары Викторовны изобиловал ее фотографиями с цветами от благодарных учеников и слушателей, а друзья этой обаятельной скромной женщины, в частности руководитель комитета образования Елена Николаевна Глыбина, в своих воспоминаниях подчеркнули ее искренность и увлечённость.

Разнообразие композиторского наследия Т.В. Огородновой показали романсы в исполнении Виктории Огородновой и Анны Комковой, Виктора Огороднова, фортепианная музыка в исполнении Михаила Огороднова.

Особое место в творчестве композитора занимает любовь к Гатчине. Зрители с восторгом встретили Владимира Майера с произведениями «В старом Гатчинском парке» и «Гуляю я по Гатчине». Затем прозвучала «Песня о Гатчине» в исполнении камерного женского хора «Апрель».

Талантливый человек талантлив во всем. Книга Т.В. Огородновой «Минувших дней воспоминанье» включила в себя рассказы из жизни композитора, в том числе драматическую историю поисков отца Тамары Викторовны, Виктора Сергеевича Духанина, погибшего в начале Великой Отечественной войны.

Дмитрий Ерофеевич прошел всю войну на передовой до Кенигсберга, командуя взводом топографической разведки. За участие в Витебско-Оршанской операции (части операции «Багратион») он был награжден орденом Красной Звезды.

Страшные годы войны нашли отражение в творчестве выдающихся музыкантов. В исполнении женского хора «Апрель» прозвучали произведения «Сыновья» на музыку Д.Е. Огороднова и «Баллада о неизвестном солдате» на музыку Т.В. Огородновой-Духаниной.

С фронта Дмитрий Ерофеевич привез трофейный аккордеон, который в воскресенье звучал в зале Духовно-просветительского центра. 80-летний инструмент в руках А. Путинцева сперва вспомнил песенку «Ах, мой милый Августин», затем спел «Землянку». А уж «Катюшу» с трофейным аккордеоном пел весь зал.

Лейтмотивом вечера-концерта звучала необходимость сохранять семейную историю, ведь каждый житель и есть история нашего любимого города. Такую возможность предоставляют Музей истории города Гатчины и Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна.

Конечно, одного вечера недостаточно, чтобы рассказать о личностях такого масштаба, такой вдохновляющей биографии и такого неоценимого влияния на культуру нашей страны.

Таких не делает природа

В года безумные мои.

Весь мир мельчает год от года,

И даже мы с тобой, увы…

И только тени дорогие

Не позволяют низко пасть,

Даруя истины святые:

Любовь, надежду, веру, страсть!

(автор стихотворения Павел Петрович Явдосюк).

За возможность провести эту встречу благодарим старосту Покровского собора Геннадия Богданова.



