Оперу «Пиковая дама» покажут в Рождествено и в прямом эфире

Оперу «Пиковая дама» покажут в Рождествено и в прямом эфире

Показ оперы «Пиковая дама» в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области в рамках Пушкинского праздника в Гатчине 5 июня перенесен из Приоратского парка в музей-усадьбу «Рождествено» и в прямой эфир.

Рубрики : Культура     03 Jun 2021

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными мероприятиями, действующими в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, было принято решение поменять площадку и организовать трансляцию показа.

Сама опера пройдет на пленэре музея-усадьбы «Рождествено» - также 5 июня в 18 часов. Место выбрано не случайно. Музей-усадьба «Рождествено» многие годы являлась традиционным местом для проведения Пушкинского праздника в Ленинградской области, и показ оперы «Пиковая дама», приуроченный к 222-летию со дня рождения А.С. Пушкина, станет знаковым событием перед закрытием этого культурного объекта на реконструкцию до 2025 года. Количество зрителей на мероприятии ограничено и пройдёт с соблюдением санитарных противоэпидемиологических норм.

5 июня в 18.00 будет организован показ оперы в прямом эфире на федеральном портале «Культура. РФ». Ссылка на трансляцию https://www.culture.ru/live/broadcast/15760/opera-pik

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