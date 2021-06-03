Оперу «Пиковая дама» покажут в Рождествено и в прямом эфире

В
связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными мероприятиями,
действующими в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции, было принято решение поменять площадку и организовать трансляцию
показа.
Сама
опера пройдет на пленэре музея-усадьбы «Рождествено» - также 5 июня в 18 часов.
Место выбрано не случайно. Музей-усадьба «Рождествено» многие годы являлась
традиционным местом для проведения Пушкинского праздника в Ленинградской
области, и показ оперы «Пиковая дама», приуроченный к 222-летию со дня рождения
А.С. Пушкина, станет знаковым событием перед закрытием этого культурного
объекта на реконструкцию до 2025 года. Количество зрителей на мероприятии
ограничено и пройдёт с соблюдением санитарных противоэпидемиологических норм.
5
июня в 18.00 будет организован показ оперы в прямом эфире на федеральном
портале «Культура. РФ». Ссылка на трансляцию https://www.culture.ru/live/broadcast/15760/opera-pik