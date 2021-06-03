Оперу «Пиковая дама» покажут в Рождествено и в прямом эфире

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными мероприятиями, действующими в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, было принято решение поменять площадку и организовать трансляцию показа.

Сама опера пройдет на пленэре музея-усадьбы «Рождествено» - также 5 июня в 18 часов. Место выбрано не случайно. Музей-усадьба «Рождествено» многие годы являлась традиционным местом для проведения Пушкинского праздника в Ленинградской области, и показ оперы «Пиковая дама», приуроченный к 222-летию со дня рождения А.С. Пушкина, станет знаковым событием перед закрытием этого культурного объекта на реконструкцию до 2025 года. Количество зрителей на мероприятии ограничено и пройдёт с соблюдением санитарных противоэпидемиологических норм.

5 июня в 18.00 будет организован показ оперы в прямом эфире на федеральном портале «Культура. РФ». Ссылка на трансляцию https://www.culture.ru/live/broadcast/15760/opera-pik