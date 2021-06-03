Отключение света 4 июня

Большеколпанское
СП
10:00-17:00
п.
Дивенский
Дружногорское
ГП
10:00
-17:00
д.
Лампово
Пудостьское
СП
10:00
-17:00
д. Ивановка
Кобринское
СП
10:00
-18:00
д.
Меньково
Сусанинское СП
10:00
-16:00
д. Красницы, 5 садоводств
В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 июня будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Большеколпанское
СП
10:00-17:00
п.
Дивенский
Дружногорское
ГП
10:00
-17:00
д.
Лампово
Пудостьское
СП
10:00
-17:00
д. Ивановка
Кобринское
СП
10:00
-18:00
д.
Меньково
Сусанинское СП
10:00
-16:00
д. Красницы, 5 садоводств
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