Отключение света 4 июня

Отключение света 4 июня

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 июня будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     03 Jun 2021

Большеколпанское СП

10:00-17:00

п. Дивенский               

 

Дружногорское ГП

10:00 -17:00

д. Лампово

 

Пудостьское СП

10:00 -17:00

 д. Ивановка

                 

Кобринское СП

10:00 -18:00

д. Меньково

                 

 Сусанинское СП

10:00 -16:00

д. Красницы, 5 садоводств  

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+