Россыпь наград по итогам сезона

Первый день соревнований для гатчинских спортсменов закончился удачно. Все ребята проявили характер и завоевали заслуженные награды. Тренеры отдельно выделили Никиту Ермоленко, который выступал сразу в двух возрастных категориях и завоевал золотую и серебряную медали.

Золотые медали также завоевали Степан Никитченко, Никита Понкратов, Тимур Каргинов, Егор Васильев, Георгий Икаев, Тамерлан Гумеров. На втором месте – Давид Каргинов, Роман Васильев, Михаил Тригуб, Елисей Осокин, Егор Кочнов, Даниил Добровольский, Евгений Слуцкий. Бронзу присудили Валерию Ермоленко, Дмитрию Завражину, Павлу Глуханову, Егору Фесенко и Илье Никитченко.

Во второй день соревнований спортсмены состязались в двух дисциплинах: грепплинг и панкратион. Несмотря на то, что для многих это были первые соревнования в данных видах спорта, ребята показали достойный результат. В панкратионе золотые медали получили Богдан Стенарь и Егор Коршунов. В грепплинге в своих категориях первое место заняли Иван Апполонов, Карина Безиновски, Никита Понкратов, Богдан Стенарь, Денис Горбатов (также две серебряные медали), Артем Лукашев (также бронза). Второе место заняли – Даниил Волвенкин, Дарья Кильдеева, Егор Коршунов, Иван Мелехов, Кирилл Мининков, Елисей Осокин, Александр Требунских, Георгий Икаев. Бронзу завоевали Всеволод Смирнов, Юрий Хокконен и Мирза Мурачуев.