Россыпь наград по итогам сезона

Первый день соревнований
для гатчинских спортсменов закончился удачно. Все ребята проявили характер и
завоевали заслуженные награды. Тренеры отдельно выделили Никиту Ермоленко,
который выступал сразу в двух возрастных категориях и завоевал золотую и
серебряную медали.
Золотые медали также
завоевали Степан Никитченко, Никита Понкратов, Тимур Каргинов, Егор Васильев,
Георгий Икаев, Тамерлан Гумеров. На втором месте – Давид Каргинов, Роман
Васильев, Михаил Тригуб, Елисей Осокин, Егор Кочнов, Даниил Добровольский,
Евгений Слуцкий. Бронзу присудили Валерию Ермоленко, Дмитрию Завражину, Павлу
Глуханову, Егору Фесенко и Илье Никитченко.
Во второй день
соревнований спортсмены состязались в двух дисциплинах: грепплинг и панкратион.
Несмотря на то, что для многих это были первые соревнования в данных видах
спорта, ребята показали достойный результат. В панкратионе золотые медали
получили Богдан Стенарь и Егор Коршунов. В грепплинге в своих категориях первое
место заняли Иван Апполонов, Карина Безиновски, Никита Понкратов, Богдан
Стенарь, Денис Горбатов (также две серебряные медали), Артем Лукашев (также
бронза). Второе место заняли – Даниил Волвенкин, Дарья Кильдеева, Егор Коршунов,
Иван Мелехов, Кирилл Мининков, Елисей Осокин, Александр Требунских, Георгий
Икаев. Бронзу завоевали Всеволод Смирнов, Юрий Хокконен и Мирза Мурачуев.