Члены совета заслушали
краткий доклад начальника УМВД России по Гатчинскому району Александра Волкова
о деятельности управления в 2020 году и решили организационные вопросы. Вел заседание
председатель Общественного совета Сергей Трунов.
Александр Волков
поблагодарил членов Общественного совета за сотрудничество и вклад в
деятельность УМВД России по Гатчинскому району. Члены Совета участвовали в
акциях профилактической направленности, помогали в проведении спортивных и
благотворительных мероприятий.
В ходе заседания члены
совета обсудили злободневные для жителей Гатчины вопросы, актуализировали план
ближайшей работы и направление взаимодействия полиции с общественниками.
В центре совместной
работы – профилактика правонарушений, информирование о деятельности органов
внутренних дел РФ и профориентация молодежи через проведение совместных
массовых общественно-значимых мероприятий – профилактических экскурсий,
спортивных соревнований и творческих конкурсов, встреч с молодежью и
благотворительных праздников для тех, кто нуждается в заботе и поддержке.
Напомним, что члены
совета ведут работу на добровольной и безвозмездной основе. Осуществлять
взаимодействие УМВД с советом продолжает полковник внутренней службы,
заместитель начальника управления Алексей Тузов.