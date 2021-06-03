Члены совета заслушали краткий доклад начальника УМВД России по Гатчинскому району Александра Волкова о деятельности управления в 2020 году и решили организационные вопросы. Вел заседание председатель Общественного совета Сергей Трунов.

Александр Волков поблагодарил членов Общественного совета за сотрудничество и вклад в деятельность УМВД России по Гатчинскому району. Члены Совета участвовали в акциях профилактической направленности, помогали в проведении спортивных и благотворительных мероприятий.

В ходе заседания члены совета обсудили злободневные для жителей Гатчины вопросы, актуализировали план ближайшей работы и направление взаимодействия полиции с общественниками.

В центре совместной работы – профилактика правонарушений, информирование о деятельности органов внутренних дел РФ и профориентация молодежи через проведение совместных массовых общественно-значимых мероприятий – профилактических экскурсий, спортивных соревнований и творческих конкурсов, встреч с молодежью и благотворительных праздников для тех, кто нуждается в заботе и поддержке.

Напомним, что члены совета ведут работу на добровольной и безвозмездной основе. Осуществлять взаимодействие УМВД с советом продолжает полковник внутренней службы, заместитель начальника управления Алексей Тузов.



