Дошколята Гатчины – в числе призёров чемпионата Baby Skills

Участниками I Межрегионального чемпионата Baby Skills 2021 (игровой Чемпионат «Молодые профессионалы» с использованием технологии стандартов World Skills Russia) стали более 100 дошколят по всей России из 11 регионов страны, которые соревновались в 15 компетенциях.

В Ленинградской области соревнования прошли по семи компетенциям, три из которых были организованы в Гатчине. На базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского были открыты конкурсные площадки по компетенциям «3D-дизайн», «Безопасность дорожного движения». Компетенция «Программирование» прошла в презентационном формате. В Гатчинском Районном центре детского творчества прошли соревнования по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

Соревнования прошли в очно-дистанционном формате. Выступления конкурсантов, которые транслировалось в режиме онлайн, оценивали 45 экспертов из 22 регионов России.

По итогам I Межрегионального чемпионата дошкольников Baby Skills - 2021 в числе призеров есть и дошколята Гатчины. Третье место в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» заняла Анастасия Барышникова из Центра развития ребенка – детского сада № 9 (Гатчина).

В компетенции «Программирование» второе место заняли Елизавета Федышина (Районный центр детского творчества) и Александра Гольцева (детский сад № 46, Гатчина). Медальоны «Самый любознательный» в данной компетенции получили Михаил Крылов и Владимир Постнов из детского сада № 26 (Гатчина).



