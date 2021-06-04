Дошколята Гатчины – в числе призёров чемпионата Baby Skills

Участниками I
Межрегионального чемпионата Baby Skills 2021 (игровой Чемпионат «Молодые
профессионалы» с использованием технологии стандартов World Skills Russia)
стали более 100 дошколят по всей России из 11 регионов страны, которые
соревновались в 15 компетенциях.
В Ленинградской области
соревнования прошли по семи компетенциям, три из которых были организованы в
Гатчине. На базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского были
открыты конкурсные площадки по компетенциям «3D-дизайн», «Безопасность
дорожного движения». Компетенция «Программирование» прошла в презентационном
формате. В Гатчинском Районном центре детского творчества прошли соревнования
по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».
Соревнования прошли в
очно-дистанционном формате. Выступления конкурсантов, которые транслировалось в
режиме онлайн, оценивали 45 экспертов из 22 регионов России.
По итогам I
Межрегионального чемпионата дошкольников Baby Skills - 2021 в числе призеров
есть и дошколята Гатчины. Третье место в компетенции «Физическая культура,
спорт и фитнес» заняла Анастасия Барышникова из Центра развития ребенка –
детского сада № 9 (Гатчина).
В компетенции
«Программирование» второе место заняли Елизавета Федышина (Районный центр
детского творчества) и Александра Гольцева (детский сад № 46, Гатчина).
Медальоны «Самый любознательный» в данной компетенции получили Михаил Крылов и
Владимир Постнов из детского сада № 26 (Гатчина).