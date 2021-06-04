«Визирь» поймал правонарушителей

1-го июня, около полуночи, экипаж группы быстрого реагирования охранной организации «Визирь» в составе В.В. Веселова и А.Л. Монахова получил сигнал «Тревога» из кафе «Ангеяд» на улице Авиатриссы Зверевой. Прибыв на место происшествия, сотрудники охраны установили, что несколько минут тому назад двое неизвестных мужчин зашли в кафе, начали грубить и оскорблять персонал. Когда официант сделал замечание по поводу их недостойного поведения, они избили его и скрылись.

Работники кафе назвали приметы нарушителей порядка. Сотрудники охраны начали их поиск и через некоторое время задержали обоих – во дворах. Задержанных доставили в кафе, где их опознали работники «Ангеяда». Охранники «Визиря» вызвали наряд полиции и передали правонарушителей стражам порядка. УМВД России по Гатчинскому району проводит проверку по факту нападения на официанта.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, профессиональные действия при задержании подозреваемых члены экипажа группы быстрого реагирования были поощрены руководством охранной организации.