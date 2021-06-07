Диалог с властью

Отвечает комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Направленный инициативной
группой жителей в Совет депутатов Пудомягского сельского поселения Гатчинского
района пакет документов для регистрации территориального общественного
самоуправления в деревне Корпикюля рассмотрен на заседании совета депутатов. 22
апреля подготовлен проект решения «Об утверждении схемы границ и Устава ТОС
«Старая Корпикюля», который направлен в администрацию Гатчинского района
Ленинградской области и в Гатчинскую городскую прокуратуру для правовой
экспертизы. 27 мая на заседании совета депутатов зарегистрирован устав ТОС «Старая Корпикюля».
В Ленинградской области
отсутствует программа реконструкции ливневой канализации. Муниципалитеты не в состоянии
содержать это хозяйство. Возможно ли оказать помощь муниципалитетам?
Отвечает комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
В собственность Ленинградской области с последующей передачей в
хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал» переданы сети ливневой канализации
протяженностью 148 675,6 м., введённые в эксплуатацию в период с 1965 по 2018
годы. Часть сетей ливневой канализации имеет сильный износ и требует проведения
капитального ремонта. В некоторых случаях выявлена необходимость в проведении
мероприятий по реконструкции ливневой канализации и строительству локальных
очистных сооружений. Реализация мероприятий по капитальному ремонту,
реконструкции и строительству ливневой канализации будет рассмотрена в рамках
основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций»
подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной
Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400.
В случае принятия положительного решения о реализации мероприятий в рамках
Программы, ГУП «Леноблводоканал» обратится в Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области как к Главному
распорядителю бюджетных средств, в целях включения вышеуказанных мероприятий в
Перечень объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета
Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях
софинансирования мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту,
реконструкции и строительству объектов ливневой канализации и ЛОС.