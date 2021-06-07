Диалог с властью

Жители деревни Корпикюля Гатчинского района обратились за помощью в регистрации территориального общественного самоуправления (ТОСа).

Отвечает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Направленный инициативной группой жителей в Совет депутатов Пудомягского сельского поселения Гатчинского района пакет документов для регистрации территориального общественного самоуправления в деревне Корпикюля рассмотрен на заседании совета депутатов. 22 апреля подготовлен проект решения «Об утверждении схемы границ и Устава ТОС «Старая Корпикюля», который направлен в администрацию Гатчинского района Ленинградской области и в Гатчинскую городскую прокуратуру для правовой экспертизы. 27 мая на заседании совета депутатов зарегистрирован устав ТОС «Старая Корпикюля».

В Ленинградской области отсутствует программа реконструкции ливневой канализации. Муниципалитеты не в состоянии содержать это хозяйство. Возможно ли оказать помощь муниципалитетам?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

В собственность Ленинградской области с последующей передачей в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал» переданы сети ливневой канализации протяженностью 148 675,6 м., введённые в эксплуатацию в период с 1965 по 2018 годы. Часть сетей ливневой канализации имеет сильный износ и требует проведения капитального ремонта. В некоторых случаях выявлена необходимость в проведении мероприятий по реконструкции ливневой канализации и строительству локальных очистных сооружений. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству ливневой канализации будет рассмотрена в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400.

В случае принятия положительного решения о реализации мероприятий в рамках Программы, ГУП «Леноблводоканал» обратится в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области как к Главному распорядителю бюджетных средств, в целях включения вышеуказанных мероприятий в Перечень объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях софинансирования мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов ливневой канализации и ЛОС.