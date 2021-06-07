В Гатчинском районе сгорело шесть бань

31 мая в деревне Шпаньково в результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорел бесхозный сарай.

2 июня в деревне Хиндикалово сгорела частная баня. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

3 июня в деревне Шпаньково в подъезде многоквартирного жилого дома горела деревянная доска. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

В тот же день в садоводстве «Лесное» массива «Черново» сгорел садовый дом. В результате пожара пострадала хозяйка дома 1961 года рождения, женщина с ожогами рук доставлена в Гатчинскую КМБ. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

3 июня в садоводстве «Горисполком» массива «Строганово» в результате неисправности печной трубы сгорела баня, а в СНТ «Оредежское» массива «Чаща» на трёх соседних участках горели сразу три бани и сарай. В результате пожара на одном участке баня и сарай выгорели полностью, у второй бани выгорела крыша, у другой пострадала наружная стена.

6 июня в садоводстве «София» массива «Новинка» в результате пожара на дачном участке сгорели дом и баня, на соседнем сгорел дом. Причина пожара устанавливается.

7 июня в садоводстве «Дельфин» массива «Новинка» на дачном участке сгорел сарай, оплавился сайдинг на доме. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района