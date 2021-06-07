В Гатчинском районе сгорело шесть бань

31 мая в деревне Шпаньково в результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорел бесхозный сарай.
2 июня в деревне Хиндикалово сгорела частная баня.
Причиной пожара стала неисправность печной трубы.
3 июня в деревне Шпаньково в подъезде многоквартирного
жилого дома горела деревянная доска. Причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём неустановленным лицом.
В тот же день в садоводстве «Лесное» массива «Черново»
сгорел садовый дом. В результате пожара пострадала хозяйка дома 1961 года
рождения, женщина с ожогами рук доставлена в Гатчинскую КМБ. Причиной пожара
стал аварийный режим работы участка электросети.
3 июня в садоводстве «Горисполком» массива
«Строганово» в результате неисправности печной трубы сгорела баня, а в СНТ
«Оредежское» массива «Чаща» на трёх соседних участках горели сразу три бани и
сарай. В результате пожара на одном участке баня и сарай выгорели полностью, у
второй бани выгорела крыша, у другой пострадала наружная стена.
6 июня в садоводстве «София» массива «Новинка» в
результате пожара на дачном участке сгорели дом и баня, на соседнем сгорел дом.
Причина пожара устанавливается.
7 июня в садоводстве «Дельфин» массива «Новинка» на
дачном участке сгорел сарай, оплавился сайдинг на доме. Проводится проверка.