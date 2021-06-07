Выставка картина Александра Вахтера

Александр Арнольдович Вахтер - председатель Гатчинской организации «Жители блокадного Ленинграда». Это его первая выставка для широкого обозрения. Но если сказать точнее, то Александр Арнольдович уже представлял свои работы публике. В марте его творческие работы оценили курсисты Школы третьего возраста.

- Год назад в интернет-магазине нашел картину «Кошечка», которая мне понравилась, и решил купить, - рассказывает Александр Арнольдович. - А пришла мне не картина, а полуфабрикат. Нужно было еще поработать, прежде чем повестить. Сначала сделал одну картину. Думал: на этом все. А потом втянулся. Это скрупулезная работа, но она затягивает. Последнюю, из представленных на выставке картин, я закончил в конце февраля 2021 года. За восемь месяцев сделал 26 картин. Продолжительность изготовления разная: одни можно сделать за день, над другими работать больше недели. Самое большое количество цветов и оттенков – сорок – в картине «Собор», она у меня одна из самых любимых. Темы выбираю те, что мне ближе. Прислушиваюсь к советам жены. А что дальше? Какие-то картины мы себе оставим. Какие-то, если кто-то захочет, готов продать, но деньги все полностью пойдут в благотворительный фонд.

В книге отзывов и предложений только восхищение, изумление и благодарность за творчество и выбор тем.

- С огромным уважением отношусь лично к вам и вашей общественной работе. Было очень приятно узнать вас с творческой стороны. Удивительное сочетание мужественности, силы духа. благородства и творчества. Здоровья, удачи и вдохновения! – пожелала Александру Арнольдовичу заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Павловна Мясникова.

Техника выкладывания картин стразами имеет очень интересную особенность - она позволяет расслабиться и помогает бороться с усталостью и стрессом. Ну и, конечно же, в результате Вы получаете прекрасную сияющую картину.

- В восхищении от необычных работ – какой труд и талант, – пишет Валентина Балахонова. - Удивительно, сколько в вас талантов (еще нераскрытых), терпения и других замечательных качеств.

Яркие, солнечные и нежные цветы, пейзажи, милые животные и религиозная тематика.

- Все картины наполнены теплом и светом. Мои первые эмоции – удивление и восхищение, а также гордость от того, что это наш коллега и друг. Уважаемый Александр Арнольдович, продолжайте нас радовать! – обратилась к автору председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева.

Какое-бы не было у вас настроение в этот день, выставка заряжает позитивом. Поэтому если вы хотите поднять настроение и порадоваться жизни вместе с автором этих необычных работ – добро пожаловать на выставку А.А. Вахтера. Она продолжит работу до 30 июня.



