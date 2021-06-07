Выставка картина Александра Вахтера

Александр
Арнольдович Вахтер - председатель Гатчинской организации «Жители блокадного
Ленинграда». Это его первая выставка для широкого обозрения. Но если сказать
точнее, то Александр Арнольдович уже представлял свои работы публике. В марте его
творческие работы оценили курсисты Школы третьего возраста.
-
Год назад в интернет-магазине нашел картину «Кошечка», которая мне понравилась,
и решил купить, - рассказывает Александр Арнольдович. - А пришла мне не
картина, а полуфабрикат. Нужно было еще поработать, прежде чем повестить. Сначала
сделал одну картину. Думал: на этом все. А потом втянулся. Это скрупулезная
работа, но она затягивает. Последнюю, из представленных на выставке картин, я
закончил в конце февраля 2021 года. За восемь месяцев сделал 26 картин.
Продолжительность изготовления разная: одни можно сделать за день, над другими
работать больше недели. Самое большое количество цветов и оттенков – сорок – в
картине «Собор», она у меня одна из самых любимых. Темы выбираю те, что мне
ближе. Прислушиваюсь к советам жены. А что дальше? Какие-то картины мы себе
оставим. Какие-то, если кто-то захочет, готов продать, но деньги все полностью
пойдут в благотворительный фонд.
В
книге отзывов и предложений только восхищение, изумление и благодарность за
творчество и выбор тем.
- С
огромным уважением отношусь лично к вам и вашей общественной работе. Было очень
приятно узнать вас с творческой стороны. Удивительное сочетание мужественности,
силы духа. благородства и творчества. Здоровья, удачи и вдохновения! – пожелала
Александру Арнольдовичу заместитель главы администрации Гатчинского района
Ольга Павловна Мясникова.
Техника
выкладывания картин стразами имеет очень интересную особенность - она позволяет
расслабиться и помогает бороться с усталостью и стрессом. Ну и, конечно же, в
результате Вы получаете прекрасную сияющую картину.
- В
восхищении от необычных работ – какой труд и талант, – пишет Валентина
Балахонова. - Удивительно, сколько в вас талантов (еще нераскрытых), терпения и
других замечательных качеств.
Яркие,
солнечные и нежные цветы, пейзажи, милые животные и религиозная тематика.
- Все
картины наполнены теплом и светом. Мои первые эмоции – удивление и восхищение,
а также гордость от того, что это наш коллега и друг. Уважаемый Александр
Арнольдович, продолжайте нас радовать! – обратилась к автору председатель
Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева.
Какое-бы
не было у вас настроение в этот день, выставка заряжает позитивом. Поэтому если
вы хотите поднять настроение и порадоваться жизни вместе с автором этих
необычных работ – добро пожаловать на выставку А.А. Вахтера. Она продолжит
работу до 30 июня.