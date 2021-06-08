Главное – это люди

Ежедневная работа сотрудников социальной службы – это умение жить с открытым сердцем, принимать чужую боль, как свою, это забота о детях и помощь одиноким, добрые руки и бескорыстные дела. Социальные работники дарят людям полноту жизни, умеют вселить надежду и учат быть сильными и счастливыми.

Виновников торжества со сцены Дома культуры поздравили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Ваша профессия – не каждому под силу, и посторонних людей здесь нет и не будет, - сказал Виталий Филоненко и поблагодарил социальных работников за терпение, умение делиться душевным теплом и любовью.

Людмила Нещадим рассказала о развитии службы социальной помощи людям, в том числе о беспрецедентных мерах поддержки, принятых на федеральном и региональном уровнях за последние несколько лет. Так, в бюджете Гатчинского района текущего года предусмотрено более 43 млн рублей для точечной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также некоммерческих организаций, которые выполняют важные социально значимые функции по оказанию помощи жителям Гатчинского района.

На протяжении шести лет Людмила Нещадим возглавляла комитет по социальной защите населения Ленинградской области. Ее поздравления были адресованы всем сотрудникам системы социальной службы региона.

- Благодарю вас за труд, заботу и тепло, которые вы дарите каждый день жителям Ленинградской области. Желаю всей сфере социальной защиты нашего региона дальнейшего динамичного развития, - сказала Людмила Нещадим.

Отдельные слова благодарности в этот день адресовали ветеранам социальной службы. Заслуженные награды получили Анжелика Блакита, Светлана Богославская, Галина Балина, Татьяна Вэнскэ, Елена Данилевич, Елена Иванова, Людмила Карлаш, Александра Петрова, Надежда Пискляченко, Ирина Растегаева, Ольга Рудакова, Лариса Саволайнен.

Руководители Гатчинского района наградили своих коллег, которые в разные годы руководили социальным блоком. Это заместитель главы администрации Гатчинского района по социальному комплексу Николай Маслов, управляющая делами администрации города Гатчины, которая курировала социальную сферу, Людмила Сенькина, председатель комитета социальной защиты населения города Гатчины и комитета социальной защиты населения Гатчинского района, заместитель главы администрации Гатчинского района по социальному комплексу Людмила Голубева, начальник Управления социальной защиты населения Гатчинского района Маргарита Лисина, председатель комитета социальной защиты населения Гатчинского района Ирина Львович.

Также в этот день были вручены Благодарности главы Гатчинского района, Почетные грамоты и Благодарности администрации Гатчинского района, Благодарственные письма депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.





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