Инженерное лето для гатчинских школьников

Смены организованы в рамках гатчинского
муниципального проекта профориентации «СтартПрофИТ-2025». Цель проекта –
развитие инженерно-технических компетенций в системе общего и дополнительного
образования Гатчинского района.
В июне к проекту подключились школы и
«Районный центр детского творчества». На сегодняшний день 420 гатчинских
школьников в возрасте от 10 до 16 лет уже занимаются инженерным творчеством.
«Сетевая образовательная модель
«СтартПрофИТ - 2025», реализация которой началась в этом году с открытия
инженерных смен, направлена на интеграцию всех имеющихся возможностей в единую
муниципальную образовательную систему подготовки будущих инженеров, профессиональный
труд которых позволит укрепить инновационные позиции Гатчинского района, и
Ленинградской области в целом», - прокомментировала председатель комитета
образования Гатчинского района Елена Глыбина.
Создание лагерных инженерных смен – одно
из направлений реализации проекта. Инженерные лагеря предлагают ребятам
попробовать свои силы в инженерном дизайне (инженерное моделирование),
программировании и прототипировании, моделировании с помощью 3D ручки, а также
мобильной робототехнике.
Особенностью смен является организация
сетевого взаимодействия по направлению деятельности с учреждениями
дополнительного образования Гатчинского района и вузами ГИЭФПТ, СПбГЭТУ ЛЭТИ,
РГПУ им.А.И.Герцена, ЛГУ им. А.С.Пушкина, а также с районными предприятиями
экономического сектора, на территории которых пройдут экскурсионные программы,
профпробы и промышленные опыты.
Инженерные смены принимают на своей базе
центры «Точка роста», созданные в рамках национального проекта «Образование».