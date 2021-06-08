Инженерное лето для гатчинских школьников

Смены организованы в рамках гатчинского муниципального проекта профориентации «СтартПрофИТ-2025». Цель проекта – развитие инженерно-технических компетенций в системе общего и дополнительного образования Гатчинского района.

В июне к проекту подключились школы и «Районный центр детского творчества». На сегодняшний день 420 гатчинских школьников в возрасте от 10 до 16 лет уже занимаются инженерным творчеством.

«Сетевая образовательная модель «СтартПрофИТ - 2025», реализация которой началась в этом году с открытия инженерных смен, направлена на интеграцию всех имеющихся возможностей в единую муниципальную образовательную систему подготовки будущих инженеров, профессиональный труд которых позволит укрепить инновационные позиции Гатчинского района, и Ленинградской области в целом», - прокомментировала председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.

Создание лагерных инженерных смен – одно из направлений реализации проекта. Инженерные лагеря предлагают ребятам попробовать свои силы в инженерном дизайне (инженерное моделирование), программировании и прототипировании, моделировании с помощью 3D ручки, а также мобильной робототехнике.

Особенностью смен является организация сетевого взаимодействия по направлению деятельности с учреждениями дополнительного образования Гатчинского района и вузами ГИЭФПТ, СПбГЭТУ ЛЭТИ, РГПУ им.А.И.Герцена, ЛГУ им. А.С.Пушкина, а также с районными предприятиями экономического сектора, на территории которых пройдут экскурсионные программы, профпробы и промышленные опыты.

Инженерные смены принимают на своей базе центры «Точка роста», созданные в рамках национального проекта «Образование».