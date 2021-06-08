Плановые отключения в Гатчинском районе 9 июня

Плановые отключения в Гатчинском районе 9 июня

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в поселениях Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     08 Jun 2021

09.06.21 с 10:00 до 17:00

Дружногорское СП:

д. Лампово, ул. Совхозная.             

                  

09.06.21 с 10:00 до 12:00

Пудостьское СП:

д. Ивановка

д. Алапурская

п. Пудость

 

09.06.21 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно   

 

09.06.21 с 10:00 до 20:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны,

СНТ "Большие Колпаны"

 

09.06.21 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Лядино

д. Вакколово

д. Новые Черницы

                  

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