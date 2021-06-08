Плановые отключения в Гатчинском районе 9 июня

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в поселениях Гатчинского района.
Рубрики :
ЖКХ
08 Jun 2021
09.06.21 с 10:00 до 17:00
Дружногорское СП:
д. Лампово,
ул. Совхозная.
09.06.21 с 10:00 до 12:00
Пудостьское СП:
д. Ивановка
д. Алапурская
п. Пудость
09.06.21 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно
09.06.21
с 10:00 до 20:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны,
СНТ "Большие
Колпаны"
09.06.21 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Лядино
д. Вакколово
д. Новые Черницы
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