В крепости Корела (Приозерский район) любителей и знатоков
исторической реконструкции 3 июля ждут на фестиваль «Русская
крепость». Ратники в снаряжении эпохи Александра Невского и европейские рыцари
сойдутся в поединках на топорах, длинных мечах, копьях, палицах и кинжалах.
Запланированы ярмарка, массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для детей будут
работать мастер-классы и школа пикинеров (пехотинцев с пиками).
10 июля в Приоратском парке Гатчины
развернется «Путешествие с любовью». Фестиваль посвятят семейным путешествиям и
русской свадебной культуре. Будут работать площадки «Невеста на выданье»,
«Первое свидание», «Планета семья», фотозоны. И там же 7 августа пройдет
фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».
Фестиваль «Венок
славы Александра Невского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге.
Байкеры соберутся
на мотофестиваль Baltic Rally 23-25 июля на Рыночной площади
Выборга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа по 2
сентября станет площадкой кинофестиваля «Окно в Европу».
Отметьте в
календаре вкусную дату — 31 июля в парке Песчанка
(Всеволожск) состоится гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса».
14 августа в Ивангородской крепости
(Кингисеппский район) состоится праздник реконструкторов «Ивангородский рубеж».
В программе: турниры, ярмарка, исторический лагерь и средневековая музыка,
школа пикинеров и ремесленная слобода для детей.