Социальная служба – это призвание

- Велика ли команда возглавляемого вами филиала?

- В Гатчинском филиале трудится 50 человек, в том числе четыре специалиста в секторе по городу Коммунару.

За 2020 год в наш филиал поступило 55,5 тысяч заявлений на предоставление различных государственных услуг, в том числе 12,4 тысяч заявлений - на предоставление льготного проезда, 16,4 тысяч заявлений - на соцподдержку для семей с детьми, около 8 тысяч заявлений - на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, более 3 тысяч заявлений - по назначению государственной социальной помощи малоимущим. Кроме того, 842 заявления - на ежемесячные денежные выплаты; 528 заявлений - на выдачу сертификатов на зубопротезирование и множество других заявлений.

В соответствии с указом Президента РФ в 2020 году введена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. В наш филиал поступило более 4,6 тысяч заявлений на получение данной меры соцподдержки.

В 2020 году, в связи с 75-летием Победы, в соответствии с постановлением правительства Ленобласти, в Гатчинском районе единовременная выплата была произведена 13,6 тысяч получателям на общую сумму более 72 млн рублей. В 2021 году в связи с празднованием 76-летия Победы – 12,4 тысячам получателей на общую сумму более 46 млн рублей.

- Прошедший год в связи с распространением коронавирусной инфекции внес в нашу жизнь определенные коррективы. Что изменилось в вашей работе?

- Конечно же, пандемия отразилась на работе филиала. На сегодняшний день филиал работает по предварительной записи. Запись на прием производится по телефону 8(81371)2-27-50 или через функционал сайта https://cszn.info/contact/reception в разделе «Предварительная запись на прием».

Также в нашем учреждении введен особый график для приема людей от 65 лет и старше: в рабочие дни с 9 до 11 часов.

В такой непростой для нас всех период я бы хотела остановиться на дополнительных мерах социальной поддержки, установленных правительством Ленобласти, которые были оказаны гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выплаты получили индивидуальные предприниматели (по Гатчинскому району на сумму более 6 млн рублей), граждане, получающие федеральную социальную доплату к пенсии (по Гатчинскому району - более пяти тысяч человек на сумму 11 млн рублей), а также родители детей-инвалидов - получатели социальных услуг в организациях социального обслуживания, дети-инвалиды 16-18 лет, многодетные семьи, семьи с детьми с доходом ниже 40% среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области. Всего по Гатчинскому району поддержку получили семьи с детьми на сумму более 39 млн рублей.

- А какие изменения произошли уже в 2021 году?

- C 2021 года концептуально изменился подход к предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта. Финансирование в 2021 году составило 526,1 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 268,3 млн рублей, областной бюджет – 257,8 млн рублей.

Обратиться за этой помощью могут малоимущие семьи и малоимущие, одиноко проживающие граждане. Условия для получения: наличие гражданства РФ, проживание в Ленинградской области и по не зависящим от заявителя причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для социально-демографических групп населения в Ленинградской области на дату обращения.

С 2021 года введены дополнительные меры социальной поддержки жителям Ленобласти, проживавшим в блокадном Ленинграде. Областным законом установлена дополнительная ежемесячная денежная выплата гражданам, проживавшим менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады и не награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». Выплата предоставляется независимо от количества дней проживания в Ленинграде в период блокады и независимо от получения иных мер социальной поддержки. Для инвалидов первой группы - 10 тысяч рублей, второй группы - 7,5 тысяч рублей, третьей группы – 5 тысяч рублей, людям без инвалидности – 3 тысячи рублей. Для назначения ежемесячной выплаты необходимо подтвердить факт проживания или рождения в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Как это сделать и оформить данную меру соцподдержки – можно узнать по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05 или по телефону филиала 8()3-07-40.

Еще одно нововведение – отмена критерия нуждаемости при определении права на выплаты ветеранам труда Ленинградской области и детям войны. С 1 января 2021 года ежемесячные денежные выплаты предоставляются без учета критерия нуждаемости. Условием получения остается наличие гражданства РФ, постоянное проживание на территории Ленинградской области, для детей войны – постоянное проживание более пяти лет, а также неполучение ежемесячных денежных выплат по иным основаниям. Выплата будет возобновлена в автоматизированном режиме тем получателям, которым ранее выплата была приостановлена (в связи с превышением дохода или в связи с осуществлением трудовой деятельности). Дополнительно обращаться с заявлениями о возобновлении не нужно.

В апреле этого года расширилась категория «Дети войны». Теперь к ней относятся граждане РФ, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающие на территории Ленобласти не менее пяти лет.

Областным законом введена единовременная выплата к юбилейным датам со дня рождения. Она предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Ленобласти, отметившим 90-летний, 95-летний, 100-летний юбилей и далее ежегодно. Единовременная выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Ее размер устанавливается на очередной финансовый год и на плановый период. Так, размер выплаты отметившим 90-летний юбилей составляет 15 тысяч рублей; отметившим 95-летний юбилей -20 тысяч рублей; отметившим 100-летний юбилей и далее ежегодно - 25 тысяч рублей.

- Какие формы социального обслуживания сейчас наиболее востребованы у жителей Гатчинского района?

- В рамках федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» мы ведем работу по признанию граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, несовершеннолетних детей - в социальном обслуживании и разработке индивидуальных программ предоставления социальных услуг. Гражданин может быть признан нуждающимися в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной или на дому.

Так, в 2020 году в Гатчинском районе признаны нуждающимися в социальном обслуживании 1065 человек. Для них были разработаны индивидуальные программ предоставления социальных услуг. В нашем районе наиболее востребованы услуги в стационарной форме с временным проживанием для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также обслуживание на дому этих же категорий граждан.

- Где и как можно оформить путевку для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в межканикулярное время?

- Бесплатные путевки для организации отдыха в межканикулярное время предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), из числа граждан РФ, проживающих на территории Ленобласти, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев, постоянно проживающих на территории Ленинградской области. За исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Для организации отдыха приобретены путевки в загородный стационарный лагерь, расположенный на Черноморском побережье нашей страны. Оформить путевку можно у нас.

Также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих патологию системы органов пищеварения и системы органов кровообращения (от 7 до 15 лет включительно), предусмотрено приобретение путевок на санаторно-курортное лечение с сентября по декабрь текущего года. На Гатчинский муниципальный район выделена 21 путевка. На сегодняшний день место и дата заезда пока неизвестны.

- В рамках интервью трудно охватить все вопросы. Где можно получить дополнительную информацию?

- Консультативную помощь жителям Ленобласти по вопросам в сфере социальной защиты населения оказывает информационно-справочный отдел Центра социальной защиты населения. Единый бесплатный номер 8-800-350-06-05 или по телефону филиала 8-81371-3-07-40.

- Благодарим вас за интересную беседу. От всей души поздравляем с профессиональным праздником.

Беседовала Татьяна Можаева