Социальная служба – это призвание

- Велика ли команда возглавляемого вами
филиала?
- В Гатчинском филиале трудится 50 человек, в том
числе четыре специалиста в секторе по городу Коммунару.
За 2020 год в наш филиал поступило 55,5 тысяч
заявлений на предоставление различных государственных услуг, в том числе 12,4
тысяч заявлений - на предоставление льготного проезда, 16,4 тысяч заявлений -
на соцподдержку для семей с детьми, около 8 тысяч заявлений - на компенсацию
оплаты услуг ЖКХ, более 3 тысяч заявлений - по назначению государственной
социальной помощи малоимущим. Кроме того, 842 заявления - на ежемесячные
денежные выплаты; 528 заявлений - на выдачу сертификатов на зубопротезирование
и множество других заявлений.
В соответствии с указом Президента РФ в 2020 году
введена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно. В наш филиал поступило более 4,6
тысяч заявлений на получение данной меры соцподдержки.
В 2020 году, в связи с 75-летием Победы, в
соответствии с постановлением правительства Ленобласти, в Гатчинском районе
единовременная выплата была произведена 13,6 тысяч получателям на общую сумму
более 72 млн рублей. В 2021 году в связи с празднованием 76-летия Победы – 12,4
тысячам получателей на общую сумму более 46 млн рублей.
- Прошедший год в связи с распространением
коронавирусной инфекции внес в нашу жизнь определенные коррективы. Что
изменилось в вашей работе?
- Конечно же, пандемия отразилась на работе филиала.
На сегодняшний день филиал работает по предварительной записи. Запись на прием
производится по телефону 8(81371)2-27-50 или через функционал сайта
https://cszn.info/contact/reception в разделе «Предварительная запись на
прием».
Также в нашем учреждении введен особый график для
приема людей от 65 лет и старше: в рабочие дни с 9 до 11 часов.
В такой непростой для нас всех период я бы хотела остановиться
на дополнительных мерах социальной поддержки, установленных правительством
Ленобласти, которые были оказаны гражданам в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Выплаты получили индивидуальные предприниматели (по
Гатчинскому району на сумму более 6 млн рублей), граждане, получающие
федеральную социальную доплату к пенсии (по Гатчинскому району - более пяти
тысяч человек на сумму 11 млн рублей), а также родители детей-инвалидов -
получатели социальных услуг в организациях социального обслуживания,
дети-инвалиды 16-18 лет, многодетные семьи, семьи с детьми с доходом ниже 40%
среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области. Всего по
Гатчинскому району поддержку получили семьи с детьми на сумму более 39 млн
рублей.
- А какие изменения произошли уже в 2021
году?
- C 2021 года концептуально изменился подход к
предоставлению государственной социальной помощи на основании социального
контракта. Финансирование в 2021 году составило 526,1 млн рублей, в том числе
федеральный бюджет – 268,3 млн рублей, областной бюджет – 257,8 млн рублей.
Обратиться за этой помощью могут малоимущие семьи и
малоимущие, одиноко проживающие граждане. Условия для получения: наличие
гражданства РФ, проживание в Ленинградской области и по не зависящим от
заявителя причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного для социально-демографических групп населения в Ленинградской
области на дату обращения.
С 2021 года введены дополнительные меры социальной
поддержки жителям Ленобласти, проживавшим в блокадном Ленинграде. Областным
законом установлена дополнительная ежемесячная денежная выплата гражданам,
проживавшим менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады и не
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону
Ленинграда». Выплата предоставляется независимо от количества дней проживания в
Ленинграде в период блокады и независимо от получения иных мер социальной
поддержки. Для инвалидов первой группы - 10 тысяч рублей, второй группы - 7,5
тысяч рублей, третьей группы – 5 тысяч рублей, людям без инвалидности – 3
тысячи рублей. Для назначения ежемесячной выплаты необходимо подтвердить факт
проживания или рождения в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года. Как это сделать и оформить данную меру соцподдержки –
можно узнать по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05 или по телефону
филиала 8()3-07-40.
Еще одно нововведение – отмена критерия нуждаемости
при определении права на выплаты ветеранам труда Ленинградской области и детям
войны. С 1 января 2021 года ежемесячные денежные выплаты предоставляются без
учета критерия нуждаемости. Условием получения остается наличие гражданства РФ,
постоянное проживание на территории Ленинградской области, для детей войны –
постоянное проживание более пяти лет, а также неполучение ежемесячных денежных
выплат по иным основаниям. Выплата будет возобновлена в автоматизированном
режиме тем получателям, которым ранее выплата была приостановлена (в связи с
превышением дохода или в связи с осуществлением трудовой деятельности).
Дополнительно обращаться с заявлениями о возобновлении не нужно.
В апреле этого года расширилась категория «Дети
войны». Теперь к ней относятся граждане РФ, родившиеся в период с 3 сентября
1927 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающие на территории
Ленобласти не менее пяти лет.
Областным законом введена единовременная выплата к
юбилейным датам со дня рождения. Она предоставляется гражданам РФ, постоянно
проживающим на территории Ленобласти, отметившим 90-летний, 95-летний,
100-летний юбилей и далее ежегодно. Единовременная выплата предоставляется в
беззаявительном порядке. Ее размер устанавливается на очередной финансовый год
и на плановый период. Так, размер выплаты отметившим 90-летний юбилей
составляет 15 тысяч рублей; отметившим 95-летний юбилей -20 тысяч рублей;
отметившим 100-летний юбилей и далее ежегодно - 25 тысяч рублей.
- Какие формы социального обслуживания
сейчас наиболее востребованы у жителей Гатчинского района?
- В рамках федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ» мы ведем работу по признанию граждан пожилого
возраста, инвалидов, детей-инвалидов, несовершеннолетних детей - в социальном
обслуживании и разработке индивидуальных программ предоставления социальных
услуг. Гражданин может быть признан нуждающимися в полустационарной форме
социального обслуживания, стационарной или на дому.
Так, в 2020 году в Гатчинском районе признаны
нуждающимися в социальном обслуживании 1065 человек. Для них были разработаны
индивидуальные программ предоставления социальных услуг. В нашем районе
наиболее востребованы услуги в стационарной форме с временным проживанием для
граждан пожилого возраста и инвалидов, а также обслуживание на дому этих же
категорий граждан.
- Где и как можно оформить путевку для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в межканикулярное время?
- Бесплатные путевки для организации отдыха в
межканикулярное время предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), из числа граждан РФ,
проживающих на территории Ленобласти, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства, беженцев, постоянно проживающих на территории Ленинградской
области. За исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных
организациях.
Для организации отдыха приобретены путевки в
загородный стационарный лагерь, расположенный на Черноморском побережье нашей
страны. Оформить путевку можно у нас.
Также для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, имеющих патологию системы органов пищеварения и системы органов
кровообращения (от 7 до 15 лет включительно), предусмотрено приобретение
путевок на санаторно-курортное лечение с сентября по декабрь текущего года. На
Гатчинский муниципальный район выделена 21 путевка. На сегодняшний день место и
дата заезда пока неизвестны.
- В рамках интервью трудно охватить все
вопросы. Где можно получить дополнительную информацию?
- Консультативную помощь жителям Ленобласти по
вопросам в сфере социальной защиты населения оказывает информационно-справочный
отдел Центра социальной защиты населения. Единый бесплатный номер
8-800-350-06-05 или по телефону филиала 8-81371-3-07-40.
- Благодарим вас за интересную беседу. От
всей души поздравляем с профессиональным праздником.
Беседовала Татьяна Можаева