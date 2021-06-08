Время Пушкина: праздник к дню рождения поэта

Вокруг Пушкина

Старт Пушкинскому празднику был дан 4 июня, на круглом столе «Вокруг Пушкина», который состоялся в центральной межрайонной библиотеке им. А.С. Пушкина. Участие в нём приняли пушкинисты гатчинской земли и Санкт-Петербурга и все те, кому дорога память о поэте. На столе у каждого гостя круглого стола лежал томик стихов поэта — на случай, если бы захотелось вспомнить любимые строки.

Гостей и участников круглого стола приветствовали директор библиотеки Елена Бабий и председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. Замечательный музыкальный подарок присутствующим преподнесли лауреат всероссийских и международных конкурсов Динар Байтемиров и заслуженный артист Российской Федерации, пианист Александр Каган.

Первым по традиции гатчинцев с 222-й годовщиной великого поэта поздравил директор Всероссийского музея им А.С. Пушкина Сергей Некрасов. Он рассказал о том, чем живёт и к чему готовится Пушкинский музей в настоящее время. Об образовании и деятельности региональных центров в учреждениях культуры России напомнила заведующий Медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина, кандидат филологических наук Ирина Розина. Благодаря совместным проектам с библиотеками страны жители малых населенных пунктов даже в самых отдаленных уголках страны получают возможность познакомиться с фондами Всероссийского музея Пушкина, стать участниками разнообразных культурно-просветительских программ.

О самых первых Пушкинских праздниках на гатчинской земле рассказала член Совета по культуре при главе администрации Гатчинского района, заслуженный работник культуры Российской федерации, организатор и участник Пушкинских праздников Людмила Ивановна Румянцева.

С особенностями сохранения и использования литературного наследия

А.С. Пушкина на примере музея «Дом станционного смотрителя» познакомила собравшихся в библиотеке заведующая музеем «Дом станционного смотрителя» Виктория Кайкова. О творческом союзе, дружбе и взаимопонимании двух великих людей своего времени - Пушкина и Даля – рассказала заведующая отделом обслуживания ЦРБ им. А.С. Пушкина.

О том, что за пушкинскими праздниками и круглыми столами нельзя забывать о судьбе пушкинских мест и постепенно разрушающихся исторических памятников в Гатчинском районе, напомнил архитектор, писатель и краевед, почётный гражданин Гатчинского района Александр Сёмочкин.

В этот день каждый участник круглого стола получил сигнальный экземпляр нового номера литературно-краеведческого альманах «Оредеж», центральное место в котором занимают материалы Пушкинианы.

Живопись, музыка, поэзия: и это всё - о нём!

Пушкинская программа в Гатчине открылась на Театральной площади Гатчины. Здесь подготовили выставку работ уже знакомого гатчинцам по фестивалю «Литература и кино» петербургского театрального художника Игоря Шаймарданова. В творчестве Игоря Шаймарданова Пушкин играет ведущую роль: своему любимому герою художник посвятил десятки произведений и целые серии. Особенность личной Пушкинианы этого художника — необычные сюжеты, в которых поэт изображён с мягкой и доброй иронией, словно под стать его характеру.

До самого вечера на Театральной площади звучали стихи Пушкина, играла музыка, созданная по его произведениям. Динамику в статичный вернисаж внесли выступления флаговой группы с белыми «текстовыми» полотнищами и периодическое появление персонажей пушкинских сказок.

Гатчинская программа Пушкинского праздника продолжилась в Поэтическом сквере города Гатчины. Здесь состоялся ставший уже традиционным «СКВЕРный фестиваль», участие в котором приняли артисты, творческие коллективы и просто жители Гатчины, пришедшие отдать дань памяти любимому поэту.

«СКВЕРный фестиваль» открыл прекрасной классической музыкой молодёжный камерный оркестр Гатчинской городской филармонии (руководитель и дирижер заслуженный работник культуры РФ Сергей Ефаев). Также в рамках фестиваля выступил постоянный участник всех пушкинских праздников петербургский камерный хор «ALMA MATER (руководитель - заслуженный работник культуры РФ Герман Колбасников). Свою новую коллекцию «Душа России» показал в этот день любителям поэзии коллектив Театра костюма «Катюша» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова).

Все желающие приняли участие в поэтической акции «Читаем вместе», выступая со своими любимыми стихами. Особенно бурными аплодисментами наградили гостью из Сиверской, участницу творческих проектов АНО «Планета добра» Любовь Лялину, которая очень артистично прочитала фрагмент из пушкинской «Сказки о мёртвой царевне».

Кстати, в рамках Всероссийской акции «Читаем Пушкина вместе» сказку «О царе Салтане» в онлайн-режиме рассказывали всей Ленинградской области и Гатчинскому району глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, руководители самых разных районов Ленинградской области, известные музыканты, артисты и деятели культуры.

В тот же день, в рамках Пушкинского праздника, в Гатчинском доме культуры прошла интеллектуальная игра «Три семерки равно туз», посвященная А.С. Пушкину, его творчеству и русскому языку. Участники игры объединились в команды, каждая из которых боролась за победу, отвечая на вопросы в формате квиза. Предполагалось, что игроки не только обладают определенными знаниями в области истории и литературы, но и способны «раскрутить» каждый вопрос с помощью логики, смекалки и чувства юмора.

Ах, карнавал!

Пока в Гатчине все вместе читали Пушкина и наслаждались классической музыкой, в поселениях Гатчинского района разворачивались не менее интересные события.

В посёлке Суйда, на земле прадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала, началась концертно-театрализованная программа, приуроченная к 325-летию со дня рождения и 240-летию со дня смерти арапа Петра Великого. Театрализованная игровая программа «Играйте, пойте, о друзья!» прошла в деревне Кобрино, на территории музея «Домик няни А.С. Пушкина». Гости праздника принимали участие в игровых программах и различных мастер-классах, посещали выставку-ярмарку народных умельцев.

Ко дню рождения Пушкина традиционные карнавальные проекты подготовили 17 поселений Гатчинского района. В этом году темой карнавала стали слова Германа «Что наша жизнь? Игра!» из повести «Пиковая дама» А.С. Пушкина. К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, карнавальные шествия 2021 года проходили в онлайн-режиме. Но увидеть их и хотя бы мысленно присоединиться к празднику смог каждый гатчинец: все поселения представили видеофильмы с подготовленными и разыгранными карнавальными сюжетами на заданную тему.

По результатам оценочных листов жюри гран-при карнавальных шествий было присвоено Пудостьскому сельскому поселению.

Основная программа Пушкинского праздника завершилась 5 июня онлайн-показом оперы «Пиковая дама» в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области. Опера транслировалась в прямом эфире на федеральном портале «Культура», и посмотреть её можно было из любой точки мира.

Завершились пушкинские дни в Гатчине в день рождения великого поэта, 6 июня. В этот день в Гатчинском городском доме культуры прошёл концерт «Как мила мне балалайка» государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица».