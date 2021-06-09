12 июня Гатчина отметит День России

Соревнования состоятся в
дисциплине кросс (бег по пересеченной местности). Семьи выйдут на старт в следующих категориях: «Папа + Ребенок», «Мама + Ребенок», «Папа + Мама +
Ребенок». Также в фестивале смогут принять участие любители бега и спортивные
клубы города. Регистрация заканчивается сегодня!
Индивидуальное участие:
https://reg.o-time.ru/start/21341
Командное участие:
https://reg.o-time.ru/start/21349
В 12.00 Гатчинский дворец
молодежи проведет молодежный исторический квест «Россия - Родина моя».
Регистрация по ссылке https://vk.com/topic-74502428_47733233
В это же время на площади
Победы пройдет большой праздничный концерт с участием творческих коллективов
города.