12 июня Гатчина отметит День России

Соревнования состоятся в дисциплине кросс (бег по пересеченной местности). Семьи выйдут на старт в следующих категориях: «Папа + Ребенок», «Мама + Ребенок», «Папа + Мама + Ребенок». Также в фестивале смогут принять участие любители бега и спортивные клубы города. Регистрация заканчивается сегодня!

Индивидуальное участие: https://reg.o-time.ru/start/21341

Командное участие: https://reg.o-time.ru/start/21349

В 12.00 Гатчинский дворец молодежи проведет молодежный исторический квест «Россия - Родина моя». Регистрация по ссылке https://vk.com/topic-74502428_47733233

В это же время на площади Победы пройдет большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города.