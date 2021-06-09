Фонд «Счастливое будущее» подарил детям праздник

В
этот день двери «Колизей-Арены» вновь гостеприимно распахнулись перед
мальчишками и девчонками из разных уголков Ленинградской области – Гатчины,
Тайцев, Сиверского, Семрино, Коммунара, Лукашей, Пудомяг, Пудости, и даже
Колпино, Пушкина и самого Санкт-Петербурга.
По
многолетней традиции все сюрпризы для гостей были совершенно бесплатными.
Организаторы приготовили творческие мастер-классы, где гости могли сделать
подарки родным и близким. Своим мастерством и рисунками детей радовали
художники и стилисты. В зоне фуд-корта ребят ждали разнообразные угощения:
сладкая вата, лимонад, мороженое, а также шоколадные фонтаны, пироги и
расписные пряники.
Благотворительный
концерт собрал много неравнодушных людей и социально ответственных компаний.
Цель такого мероприятия – привлечь внимание к проблемам детей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, личной щедростью призвать к
милосердию и поддержке.
На одной площадке были представлены проект «Дари еду!», сеть пекарен «Пироговый дворик», компании «Веселый водовоз», «Воздушные ворота Северной столицы», «Карвиль» и «Ариэль Металл».
Торжественным
завершением праздника стал концерт. На сцене выступили участники таких
известных телепроектов, как «Голос. Дети», «Детская Новая Волна», «Лучше всех!»
и «Dance Революция».
Участники праздника остались в восторге от такого подарка. Педагог Лукашевской школы
поблагодарила волонтеров за прекрасную командную работу, а также спонсоров – за
доброту и щедрость и артистов – за отличное настроение. Одна из многодетных
мамочек призналась, что дети всегда с нетерпением ждут приглашения на
традиционный праздник. «Было очень здорово, хорошая музыка, мастер-классы – все
на высшем уровне», - сказала она.
Фото: Благотворительный фонд «Счастливое будущее»