Фонд «Счастливое будущее» подарил детям праздник

В этот день двери «Колизей-Арены» вновь гостеприимно распахнулись перед мальчишками и девчонками из разных уголков Ленинградской области – Гатчины, Тайцев, Сиверского, Семрино, Коммунара, Лукашей, Пудомяг, Пудости, и даже Колпино, Пушкина и самого Санкт-Петербурга.

По многолетней традиции все сюрпризы для гостей были совершенно бесплатными. Организаторы приготовили творческие мастер-классы, где гости могли сделать подарки родным и близким. Своим мастерством и рисунками детей радовали художники и стилисты. В зоне фуд-корта ребят ждали разнообразные угощения: сладкая вата, лимонад, мороженое, а также шоколадные фонтаны, пироги и расписные пряники.

Благотворительный концерт собрал много неравнодушных людей и социально ответственных компаний. Цель такого мероприятия – привлечь внимание к проблемам детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, личной щедростью призвать к милосердию и поддержке.

На одной площадке были представлены проект «Дари еду!», сеть пекарен «Пироговый дворик», компании «Веселый водовоз», «Воздушные ворота Северной столицы», «Карвиль» и «Ариэль Металл».

Торжественным завершением праздника стал концерт. На сцене выступили участники таких известных телепроектов, как «Голос. Дети», «Детская Новая Волна», «Лучше всех!» и «Dance Революция».

Участники праздника остались в восторге от такого подарка. Педагог Лукашевской школы поблагодарила волонтеров за прекрасную командную работу, а также спонсоров – за доброту и щедрость и артистов – за отличное настроение. Одна из многодетных мамочек призналась, что дети всегда с нетерпением ждут приглашения на традиционный праздник. «Было очень здорово, хорошая музыка, мастер-классы – все на высшем уровне», - сказала она.

Фото: Благотворительный фонд «Счастливое будущее»