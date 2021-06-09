Гатчинский район формирует кадровый резерв

Гатчинский район формирует кадровый резерв

В Гатчинском районе стартовал прием документов для участия в конкурсе «Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти региона и аппаратов мировых судей.

Рубрики : Общество     09 Jun 2021

Конкурс проводится в три этапа:

- Первый этап включает в себя тестирование на знание русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства.

- На втором этапе участников ждет психологическое тестирование.

- Завершит муниципальный отбор индивидуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям. Документы можно будет подать до 28 июня. В этом году в конкурсе 5 номинаций: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «экология, обращение с отходами», «Экономика, финансы».

Прием документов проводится с 7 июня 2021 года в администрации Гатчинского муниципального района по адресу: Гатчина, улица Карла Маркса, дом 44 (кабинет 32). Контактный телефон – 881371 94392

 

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