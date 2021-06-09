Гатчинский район формирует кадровый резерв

Конкурс проводится
в три этапа:
- Первый этап
включает в себя тестирование на знание русского языка, Конституции Российской
Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и местном
самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного
законодательства.
- На втором этапе
участников ждет психологическое тестирование.
- Завершит
муниципальный отбор индивидуальное собеседование.
Принять участие в
конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и
соответствующие квалификационным требованиям. Документы можно будет подать до
28 июня. В этом году в конкурсе 5 номинаций: «Современное образование»,
«Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «экология,
обращение с отходами», «Экономика, финансы».
Прием документов
проводится с 7 июня 2021 года в администрации Гатчинского муниципального района
по адресу: Гатчина, улица Карла Маркса, дом 44 (кабинет 32). Контактный телефон
– 881371 94392