Сергей Кульматицкий, горячо болеющий за сохранение, возрождение и развитие истории нашего края, является автором инициативных идей и предложений, для реализации которых он привлекает заинтересованных гатчинцев.

Сергей Константинович - непременный участник Купринских фестивалей, во время проведения которых он предлагает сувенирную продукцию местной тематики, а также книги по историко-литературным темам. Про таких людей, каким является он, говорят: книгочей, философ, хранитель и собиратель. Ценитель и знаток книги. Так, в ноябре прошлого года, принимая участие в тематической встрече Исторического клуба (при ЦГБ), посвящённого 150-летию со дня рождения А.И. Куприна, С.К. Кульматицкий подарил в фонд библиотеки две букинистические книги: сборник 1930-х годов с публикацией прозы А. Куприна и книгу В.Фёдорова «По поводу «Поединка» Куприна» (1906 г.). Ранее им же были подарены «Купринке» и библиотеке-филиалу №2 (ул. Подрядчикова, д.13) оформленные в рамках постеры о Куприне и Северянине, памятные значки и открытки.

В «Лавке Куприна», что находится на гатчинском вещевом рынке (ул. Урицкого, д.19), можно приобрести сувениры краеведческой тематики, принести в дар, купить или обменять старые книги. В соседних помещениях вам предложат декоративно-прикладные изделия, здесь проводят мастер-классы для детей и взрослых. В год 225-летия Гатчины, С. Кульматицкий принял решение об организации в «Лавке Куприна» литературно-краеведческих бесед. По приглашению Сергея Константиновича ведущими тематических встреч стали библиотекари Е.В. Ботова и А.А. Тришина, которые и предложили название клуба - «Книжный клуб «Гатчинское эхо».

Один раз в месяц, собираясь в «Лавке Куприна», группа из 6-8 человек обсуждает определенную тему, например: «Бунин и Куприн» (февраль); «Игорь Северянин» (март); «Посвящение Н.С.Гумилёву» (к 135-летию со дня рождения, апрель); «Пионерское детство» (май). На июнь в клубе запланирована тема «Время белых ночей», то есть воспоминания и впечатления о мистике, поэзии и чудесах, отражённых в литературе, искусстве, фотографии и кинематографе. Евгения Васильевна Ботова представляет тему как знаток поэзии и литературоведения, я же, в свою очередь, предлагаю экскурс в историю, собирательство, коллекционирование, знакомлю с книгами и публикациями, преимущественно из фондов ЦГБ им.А.И. Куприна. Своё мнение-впечатление предлагает каждый из собравшихся. Эмоционально – с сюрпризами – проходят встречи, основой которых стали интерес и любовь к родному краю.

А.А. Тришина, гл.библиотекарь ЦГБ им.А.И.Куприна