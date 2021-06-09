Сергей Кульматицкий,
горячо болеющий за сохранение, возрождение и развитие истории нашего края,
является автором инициативных идей и предложений, для реализации которых он
привлекает заинтересованных гатчинцев.
Сергей Константинович -
непременный участник Купринских фестивалей, во время проведения которых он
предлагает сувенирную продукцию местной тематики, а также книги по
историко-литературным темам. Про таких людей, каким является он, говорят:
книгочей, философ, хранитель и собиратель. Ценитель и знаток книги. Так, в
ноябре прошлого года, принимая участие в тематической встрече Исторического клуба
(при ЦГБ), посвящённого 150-летию со дня рождения А.И. Куприна, С.К.
Кульматицкий подарил в фонд библиотеки две букинистические книги: сборник
1930-х годов с публикацией прозы А. Куприна и книгу В.Фёдорова «По поводу
«Поединка» Куприна» (1906 г.). Ранее им же были подарены «Купринке» и
библиотеке-филиалу №2 (ул. Подрядчикова, д.13) оформленные в рамках постеры о
Куприне и Северянине, памятные значки и открытки.
В «Лавке Куприна», что
находится на гатчинском вещевом рынке (ул. Урицкого, д.19), можно приобрести
сувениры краеведческой тематики, принести в дар, купить или обменять старые
книги. В соседних помещениях вам предложат декоративно-прикладные изделия,
здесь проводят мастер-классы для детей и взрослых. В год 225-летия Гатчины, С.
Кульматицкий принял решение об организации в «Лавке Куприна»
литературно-краеведческих бесед. По приглашению Сергея Константиновича ведущими
тематических встреч стали библиотекари Е.В. Ботова и А.А. Тришина, которые и
предложили название клуба - «Книжный клуб «Гатчинское эхо».
Один раз в месяц,
собираясь в «Лавке Куприна», группа из 6-8 человек обсуждает определенную тему,
например: «Бунин и Куприн» (февраль); «Игорь Северянин» (март); «Посвящение
Н.С.Гумилёву» (к 135-летию со дня рождения, апрель); «Пионерское детство»
(май). На июнь в клубе запланирована тема «Время белых ночей», то есть
воспоминания и впечатления о мистике, поэзии и чудесах, отражённых в
литературе, искусстве, фотографии и кинематографе. Евгения Васильевна Ботова
представляет тему как знаток поэзии и литературоведения, я же, в свою очередь,
предлагаю экскурс в историю, собирательство, коллекционирование, знакомлю с
книгами и публикациями, преимущественно из фондов ЦГБ им.А.И. Куприна. Своё
мнение-впечатление предлагает каждый из собравшихся. Эмоционально – с сюрпризами
– проходят встречи, основой которых стали интерес и любовь к родному краю.
А.А. Тришина,
гл.библиотекарь ЦГБ им.А.И.Куприна