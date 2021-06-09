Лето начинается с баскетбола

Среди участниц 2003 года
рождения и младше первое место заняла команда «Девочки кокетки» (лучший игрок –
Мария Шубина), на втором месте – команда Street Dance из города Тосно (лучший
игрок – Анастасия Апчелимова), бронзу завоевали спортсменки из команды
«Будусята» (лучший игрок – Юлия Падди).
Среди юношей 2003 года
рождения и младше лучшими стали ребята из команды «Перчики (лучший игрок –
Даниил Пугачёв), на втором месте – команда «Атланта», бронзу присудили команде
Районной ДЮСШ.
В группе девушек 2006
года рождения и младше первое место заняла команда «Обояшки» (лучший игрок –
Валерия Шлягер), на втором месте – команда «Огненный шар» их Псковской области
(лучший игрок – Инга Кулакова), на третьем месте – команда «Чупакабры» (лучший
игрок – Мария Снимщикова).
Среди юношей 2006 года
рождения и младше победу присудили команде из Гатчинской школы № 9 (лучший
игрок – Артём Букур), второе место заняла команда из Районной ДЮСШ (лучший
игрок – Степан Панков), бронзу присудили команде «Чикаго Буллз» лучший игрок –
Михаил Сергейчук).
Среди девушек 2009 года
рождения и младше победу одержала команда «Чебуреки» (лучший игрок – Карина
Михайлова), на втором месте – команда «Пчёлки» (лучший игрок – Елена
Солодовник), замыкает турнирную таблицу – команда «Мяч» (лучший игрок – Алиса
Пугачёва). Лучшим игроком признали Милану Чекшезёрову из команды «Печеньки».
Среди юношей 2009 года
рождения и младше лучшими стали спортсмены из команды Гатчинской школы № 7
(лучший игрок – Валентин Михайлов), второе место заняла команда Районной ДЮСШ
(лучший игрок – Андрей Володенков).
Победители, призёры и
лучшие игроки получили памятные подарки и призы от комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.