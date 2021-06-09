Лето начинается с баскетбола

Среди участниц 2003 года рождения и младше первое место заняла команда «Девочки кокетки» (лучший игрок – Мария Шубина), на втором месте – команда Street Dance из города Тосно (лучший игрок – Анастасия Апчелимова), бронзу завоевали спортсменки из команды «Будусята» (лучший игрок – Юлия Падди).

Среди юношей 2003 года рождения и младше лучшими стали ребята из команды «Перчики (лучший игрок – Даниил Пугачёв), на втором месте – команда «Атланта», бронзу присудили команде Районной ДЮСШ.

В группе девушек 2006 года рождения и младше первое место заняла команда «Обояшки» (лучший игрок – Валерия Шлягер), на втором месте – команда «Огненный шар» их Псковской области (лучший игрок – Инга Кулакова), на третьем месте – команда «Чупакабры» (лучший игрок – Мария Снимщикова).

Среди юношей 2006 года рождения и младше победу присудили команде из Гатчинской школы № 9 (лучший игрок – Артём Букур), второе место заняла команда из Районной ДЮСШ (лучший игрок – Степан Панков), бронзу присудили команде «Чикаго Буллз» лучший игрок – Михаил Сергейчук).

Среди девушек 2009 года рождения и младше победу одержала команда «Чебуреки» (лучший игрок – Карина Михайлова), на втором месте – команда «Пчёлки» (лучший игрок – Елена Солодовник), замыкает турнирную таблицу – команда «Мяч» (лучший игрок – Алиса Пугачёва). Лучшим игроком признали Милану Чекшезёрову из команды «Печеньки».

Среди юношей 2009 года рождения и младше лучшими стали спортсмены из команды Гатчинской школы № 7 (лучший игрок – Валентин Михайлов), второе место заняла команда Районной ДЮСШ (лучший игрок – Андрей Володенков).

Победители, призёры и лучшие игроки получили памятные подарки и призы от комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.