«Скамейка» – «За углом»

Написанная в 1983 году, пьеса сразу стала востребованной и остается таковой до сих пор. Причем как в России, так и за рубежом. «Скамейка» переведена на многие языки и с успехом идет в разных странах мира.

Успешной стала премьера и в театре «За углом». Действие пьесы происходит в Парке культуры и отдыха, куда регулярно приходит Он, чтобы встретить очередную Её. Он и Она приносят на сцену самую живую, самую благодатную из тем – любовь.

…А на той самой скамейке перед зрителем проходит богатейшая гамма чувств – от презрения до нежности, мастерски переданная актерами. Есть ли критерии у таких понятий, как счастье, любовь, верность, мечта? У каждого зрителя после спектакля ответ будет свой. В пьесе – открытый финал.

В постановке заняты актеры театра «За углом» Сергей Бледных и Оксана Иванова. Режиссёр постановщик – Юрий Калугин, художник – Вера Курицина.