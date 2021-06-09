«Скамейка» – «За углом»

Написанная в 1983 году,
пьеса сразу стала востребованной и остается таковой до сих пор. Причем как в
России, так и за рубежом. «Скамейка»
переведена на многие языки и с успехом идет в разных странах мира.
Успешной стала премьера и в театре «За углом».
Действие пьесы происходит в Парке
культуры и отдыха, куда регулярно приходит Он, чтобы встретить очередную Её. Он
и Она приносят на сцену самую живую, самую благодатную из тем – любовь.
…А на той самой скамейке
перед зрителем проходит богатейшая гамма чувств – от презрения до нежности, мастерски
переданная актерами. Есть ли критерии у таких понятий, как счастье, любовь,
верность, мечта? У каждого зрителя после спектакля ответ будет свой. В пьесе –
открытый финал.
В постановке заняты
актеры театра «За углом» Сергей Бледных и Оксана Иванова. Режиссёр постановщик –
Юрий Калугин, художник – Вера Курицина.