Жёлтая разметка – на дорогах Гатчинского района

В этом году по заказу
«Ленавтодора» она наносится на 17 магистралях во Всеволожском, Гатчинском,
Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах. Особенность желтой
разметки — ее хорошая видимость в дождь, снег и туман. Это позволяет водителям
четко различать встречные потоки автомобилей в темное время суток.
Всего же на региональные
дороги Ленинградской области наносится в этом году почти полтора миллиона
квадратных метров разметки из износостойкого термопластика и специальной
краски. Пластик в обязательном порядке делается на «зебрах» у детских садов и
школ, а также на наиболее загруженных трассах.
Для разметки дорог
используются специальные автоматические «кареты»: разогревая пластик до 200
градусов по Цельсию, они под давлением добавляют в него особые стеклошарики,
которые вечером отражают свет фар.