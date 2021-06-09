Жёлтая разметка – на дорогах Гатчинского района

Жёлтая разметка – на дорогах Гатчинского района

В Ленинградской области продолжается пилотный проект по использованию ярко-желтой разметки на аварийно-опасных участках региональных трасс.

Рубрики : Дороги     09 Jun 2021

В этом году по заказу «Ленавтодора» она наносится на 17 магистралях во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах. Особенность желтой разметки — ее хорошая видимость в дождь, снег и туман. Это позволяет водителям четко различать встречные потоки автомобилей в темное время суток.

Всего же на региональные дороги Ленинградской области наносится в этом году почти полтора миллиона квадратных метров разметки из износостойкого термопластика и специальной краски. Пластик в обязательном порядке делается на «зебрах» у детских садов и школ, а также на наиболее загруженных трассах.

Для разметки дорог используются специальные автоматические «кареты»: разогревая пластик до 200 градусов по Цельсию, они под давлением добавляют в него особые стеклошарики, которые вечером отражают свет фар.

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