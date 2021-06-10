Фермер Лариса Пухлякова: «Сельское хозяйство – не работа, а образ жизни»

Жизнь
до КФХ
Лариса Пухлякова училась
в Ленинграде, работала в Сибири и большую часть жизни была далека от
фермерства. И родители не фермеры, и по образованию не аграрий.
- По образованию я -
инженер лесного хозяйства, - рассказывает Лариса Пухлякова. - В 1982 году после
института по распределению уехала на Байкал. Жила на острове Ольхон и работала
в лесничестве. В 1985 году образовался Байкало-Ленский заповедник, и у нас в
районном отделении милиции ввели должность – инспектор-дознаватель по борьбе с
лесными пожарами, лесонарушениями и браконьерством. На всем острове с высшим
образованием по лесному делу была только я. И меня по комсомольской путевке
отправили бороться с браконьерами и лесными пожарами. Поработала, а потом
уехала в Иркутск. Мама все время звала вернуться в Петербург, но мне не
хотелось уезжать. Я уже считала себя сибирячкой. Первыми вернулись дети. А
спустя 30 лет после отъезда и я. Но одно дело приехать в отпуск, и совсем
другое - жить в большом городе. Я поняла, что уже не смогу. Прошло 30 лет. Мне -
52 года. Куда деваться? И я придумала вот это дело – фермерское хозяйство.
О
пользе «Веселой фермы»
Сама мысль о фермерстве и
уверенность в том, что «это очень интересно, и я это могу», пришли к Ларисе
Пухляковой из популярной компьютерной игры «Веселая ферма», в которую кто
только не играл. Там каждый игрок может в режиме онлайн примерить на себя роль
фермера. Женщина с азартом взялась за изучение нового дела. И первые
значительные успехи, которые приносили огромную радость, были виртуальные.
А потом она решила
попробовать стать фермером в реальной жизни. И сделала это: крестьянское
фермерское хозяйство Ларисы Николаевны Пухляковой зарегистрировано 17 января
2012 года в деревне Рябизи Гатчинского района. У нее более 2 га собственных
земель, а также 1200 га земли в аренде. Основной вид деятельности – разведение
мясного скота и заготовка кормов.
Сначала вела дела одна, а
члены семьи приезжали помогать, а потом сами увлеклись. Потому что, как считает
Лариса Николаевна, сельское хозяйство – это не работа, это образ жизни.
Лариса Николаевна
получила грант в размере более 8 млн рублей на развитие семейной животноводческой
фермы. Все денежные средства освоены в полном объеме.
Экоферма
«Семейная»
Слово «семейная» в
названии экофермы говорит само за себя. Пухляковы действительно работают всей
семьей. Папа заведует тракторами и всей техникой. Сам ремонтирует, сам косит.
Он единственный имеет профильное образование: в советское время получил диплом
тракториста.
Дочь имеет два высших
образования – она переводчик и логист. Преподавала в Китае. А сейчас организует
на ферме культурно-массовые мероприятия, принимает экотуристов и ведет
бухгалтерию.
Зять окончил Московский
институт управления персоналом. Техническое состояние цеха, ветеринарные
вопросы, поставка в город продуктов - это все на нем.
У сына
финансово-экономическое образование, работал в банке. Сейчас занимается
менеджментом, генерирует самые разнообразные идеи. А недавно придумал
оригинальный творожный десерт – воздушный, полезный и очень вкусный.
А мама отвечает за всё
днем и ночью. Впрочем, в семейной команде, по большому счету, все помогают друг
другу и умеют всё.
Под
трели соловьев
Красивая женщина в
красивом возрасте, с очаровательной улыбкой и умными глазами спокойно и
уверенно шагает по широкому двору фермерского хозяйства.
Даже холодная майская
погода и моросящий дождь не смогли испортить нашей обзорной экскурсии. На ходу
Лариса Николаевна дает распоряжения, подхватывает с земли принесенную ветром
бумажку и восхищается пением соловьев. Ничто не ускользает от ее взора. А место
здесь действительно красивое – зеленое поле с дойными коровами, под навесом –
черные бычки, рядом – аккуратные домики хозяйственных построек, беседка для
экотуристов, а за забором стена шумного леса.
Лариса Николаевна не
перестает благодарить всех, кто помогает. А участкового и гатчинских
ветеринаров вообще называет ангелами-хранителями.
Ее успехи стали предметом
гордости всей Ленинградской области. При подведении итогов минувшего
сельскохозяйственного года депутат Госдумы Сергей Яхнюк вручил ей ценный
подарок – наручные часы.
Лариса Николаевна очень
ценит хорошее отношение администрации Гатчинского района. Говорит, если
проблемы, то всегда можно обратиться.
- Сейчас администрация
района помогает мне с землей. Рядом с нами скоро будет коттеджный поселок, и
нам негде будет пасти стадо. Спасибо главе администрации района Людмиле Николаевне
Нещадим и начальнику отдела развития АПК Елене Владиславовне Ильясовой - уже
оформляется участок неподалеку. Думаю, все у нас будет хорошо, - уверена Лариса
Пухлякова.
Для фермера самое тяжелое
- нехватка рабочих рук. Когда в связи с пандемией закрыли границы, Лариса
Николаевна сама вместе с мужем доила коров и чистила коровник.
- Все фермеры горюют –
проблема общая. Сейчас сезон, а на сенокосе и на пастбище работать некому.
Местные работать на ферме не хотят, а легализовать тех иностранных рабочих,
которые за минувший год потеряли документы, очень сложно. У нас работает три
человека, трое ждут, чтобы их взяли (им только нужно помочь сделать
регистрацию, патенты), и нам еще нужно 3-4 человека, - делится Лариса
Пухлякова.
Black
Angus из деревни Рябизи
В хозяйстве Ларисы
Пухляковой создан замкнутый цикл производства - от выращивания до реализации
населению через собственную сеть в интернет-магазине.
Молочное стадо небольшое:
20 голов плюс телята прошлого и этого года - получается где-то 50 штук.
Особое внимание уделяется
разведению черных бычков абердин-ангусской породы. Тех самых, что в рекламе
известного производителя называют Black Angus. Абердин-ангусская порода
относится к наиболее популярным во всем мире, особенно ценятся такие животные в
Великобритании и ее бывших колониях, но также и в России. Бычки Black Angus
генетически предрасположены к формированию «мраморности» - тонких жировых
прожилок на мясе. Заказывая в ресторане или покупая в магазине стейки из
мраморной говядины, гатчинцы могут гордиться: вполне вероятно они из тех самых
бычков, которые растут в хозяйстве Ларисы Пухляковой в экологически чистом
уголке Гатчинского района. Маточное стадо вместе с быками прошлого года и
телятами этого года составляет около 300 голов.
- Корма сами выращиваем и
сами готовим. Для этого у нас четыре трактора, самоходная косилка, обмотчики
для заготовки сенажа. Сеялку пока берем в аренду, но на следующий год планируем
купить. Готовую продукцию продаем. Есть молочный и мясной цеха. Мясо реализуем
только через интернет-магазин, молочку - через интернет и оптом. Излишки быков
каждый год продаем живым весом компании Мираторг. Оставляем себе столько, чтобы
нам хватило. У нас небольшая бойня. Свой цех разделочный, цех полуфабрикатов с
шоковой заморозкой. Делаем котлеты, вареники с творогом и с сыром, -
рассказывает Лариса Пухлякова.
Продукцию экофермы
«Семейная» можно купить в Петербурге или через Интернет, в том числе
полуфабрикаты. Есть две розничные точки – в Вырице и Пушкине. На дачный сезон
откроется в Красницах.
Задали мы вопрос и о
преемственности фермерских традиций. Внуки Ларисы Николаевны все лето на ферме.
Здесь есть, где развернуться. Подъезжая, мы сразу обратили внимание на странное
сооружение у дороги. Оказалось, это не что иное, как землянка, которую построили
неугомонные пацаны. Пока они не определились с будущей профессией. Играют в
летчиков, носят шлем, шпагу. Уже снимались на телевидении в популярной
передаче: один из внуков со знанием дела рассказывал о ферме и ее обитателях.
Получилось очень мило, а главное, познавательно и доступно для всех детей.