Фермер Лариса Пухлякова: «Сельское хозяйство – не работа, а образ жизни»

Жизнь до КФХ

Лариса Пухлякова училась в Ленинграде, работала в Сибири и большую часть жизни была далека от фермерства. И родители не фермеры, и по образованию не аграрий.

- По образованию я - инженер лесного хозяйства, - рассказывает Лариса Пухлякова. - В 1982 году после института по распределению уехала на Байкал. Жила на острове Ольхон и работала в лесничестве. В 1985 году образовался Байкало-Ленский заповедник, и у нас в районном отделении милиции ввели должность – инспектор-дознаватель по борьбе с лесными пожарами, лесонарушениями и браконьерством. На всем острове с высшим образованием по лесному делу была только я. И меня по комсомольской путевке отправили бороться с браконьерами и лесными пожарами. Поработала, а потом уехала в Иркутск. Мама все время звала вернуться в Петербург, но мне не хотелось уезжать. Я уже считала себя сибирячкой. Первыми вернулись дети. А спустя 30 лет после отъезда и я. Но одно дело приехать в отпуск, и совсем другое - жить в большом городе. Я поняла, что уже не смогу. Прошло 30 лет. Мне - 52 года. Куда деваться? И я придумала вот это дело – фермерское хозяйство.

О пользе «Веселой фермы»

Сама мысль о фермерстве и уверенность в том, что «это очень интересно, и я это могу», пришли к Ларисе Пухляковой из популярной компьютерной игры «Веселая ферма», в которую кто только не играл. Там каждый игрок может в режиме онлайн примерить на себя роль фермера. Женщина с азартом взялась за изучение нового дела. И первые значительные успехи, которые приносили огромную радость, были виртуальные.

А потом она решила попробовать стать фермером в реальной жизни. И сделала это: крестьянское фермерское хозяйство Ларисы Николаевны Пухляковой зарегистрировано 17 января 2012 года в деревне Рябизи Гатчинского района. У нее более 2 га собственных земель, а также 1200 га земли в аренде. Основной вид деятельности – разведение мясного скота и заготовка кормов.

Сначала вела дела одна, а члены семьи приезжали помогать, а потом сами увлеклись. Потому что, как считает Лариса Николаевна, сельское хозяйство – это не работа, это образ жизни.

Лариса Николаевна получила грант в размере более 8 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Все денежные средства освоены в полном объеме.

Экоферма «Семейная»

Слово «семейная» в названии экофермы говорит само за себя. Пухляковы действительно работают всей семьей. Папа заведует тракторами и всей техникой. Сам ремонтирует, сам косит. Он единственный имеет профильное образование: в советское время получил диплом тракториста.

Дочь имеет два высших образования – она переводчик и логист. Преподавала в Китае. А сейчас организует на ферме культурно-массовые мероприятия, принимает экотуристов и ведет бухгалтерию.

Зять окончил Московский институт управления персоналом. Техническое состояние цеха, ветеринарные вопросы, поставка в город продуктов - это все на нем.

У сына финансово-экономическое образование, работал в банке. Сейчас занимается менеджментом, генерирует самые разнообразные идеи. А недавно придумал оригинальный творожный десерт – воздушный, полезный и очень вкусный.

А мама отвечает за всё днем и ночью. Впрочем, в семейной команде, по большому счету, все помогают друг другу и умеют всё.

Под трели соловьев

Красивая женщина в красивом возрасте, с очаровательной улыбкой и умными глазами спокойно и уверенно шагает по широкому двору фермерского хозяйства.

Даже холодная майская погода и моросящий дождь не смогли испортить нашей обзорной экскурсии. На ходу Лариса Николаевна дает распоряжения, подхватывает с земли принесенную ветром бумажку и восхищается пением соловьев. Ничто не ускользает от ее взора. А место здесь действительно красивое – зеленое поле с дойными коровами, под навесом – черные бычки, рядом – аккуратные домики хозяйственных построек, беседка для экотуристов, а за забором стена шумного леса.

Лариса Николаевна не перестает благодарить всех, кто помогает. А участкового и гатчинских ветеринаров вообще называет ангелами-хранителями.

Ее успехи стали предметом гордости всей Ленинградской области. При подведении итогов минувшего сельскохозяйственного года депутат Госдумы Сергей Яхнюк вручил ей ценный подарок – наручные часы.

Лариса Николаевна очень ценит хорошее отношение администрации Гатчинского района. Говорит, если проблемы, то всегда можно обратиться.

- Сейчас администрация района помогает мне с землей. Рядом с нами скоро будет коттеджный поселок, и нам негде будет пасти стадо. Спасибо главе администрации района Людмиле Николаевне Нещадим и начальнику отдела развития АПК Елене Владиславовне Ильясовой - уже оформляется участок неподалеку. Думаю, все у нас будет хорошо, - уверена Лариса Пухлякова.

Для фермера самое тяжелое - нехватка рабочих рук. Когда в связи с пандемией закрыли границы, Лариса Николаевна сама вместе с мужем доила коров и чистила коровник.

- Все фермеры горюют – проблема общая. Сейчас сезон, а на сенокосе и на пастбище работать некому. Местные работать на ферме не хотят, а легализовать тех иностранных рабочих, которые за минувший год потеряли документы, очень сложно. У нас работает три человека, трое ждут, чтобы их взяли (им только нужно помочь сделать регистрацию, патенты), и нам еще нужно 3-4 человека, - делится Лариса Пухлякова.

Black Angus из деревни Рябизи

В хозяйстве Ларисы Пухляковой создан замкнутый цикл производства - от выращивания до реализации населению через собственную сеть в интернет-магазине.

Молочное стадо небольшое: 20 голов плюс телята прошлого и этого года - получается где-то 50 штук.

Особое внимание уделяется разведению черных бычков абердин-ангусской породы. Тех самых, что в рекламе известного производителя называют Black Angus. Абердин-ангусская порода относится к наиболее популярным во всем мире, особенно ценятся такие животные в Великобритании и ее бывших колониях, но также и в России. Бычки Black Angus генетически предрасположены к формированию «мраморности» - тонких жировых прожилок на мясе. Заказывая в ресторане или покупая в магазине стейки из мраморной говядины, гатчинцы могут гордиться: вполне вероятно они из тех самых бычков, которые растут в хозяйстве Ларисы Пухляковой в экологически чистом уголке Гатчинского района. Маточное стадо вместе с быками прошлого года и телятами этого года составляет около 300 голов.

- Корма сами выращиваем и сами готовим. Для этого у нас четыре трактора, самоходная косилка, обмотчики для заготовки сенажа. Сеялку пока берем в аренду, но на следующий год планируем купить. Готовую продукцию продаем. Есть молочный и мясной цеха. Мясо реализуем только через интернет-магазин, молочку - через интернет и оптом. Излишки быков каждый год продаем живым весом компании Мираторг. Оставляем себе столько, чтобы нам хватило. У нас небольшая бойня. Свой цех разделочный, цех полуфабрикатов с шоковой заморозкой. Делаем котлеты, вареники с творогом и с сыром, - рассказывает Лариса Пухлякова.

Продукцию экофермы «Семейная» можно купить в Петербурге или через Интернет, в том числе полуфабрикаты. Есть две розничные точки – в Вырице и Пушкине. На дачный сезон откроется в Красницах.

Задали мы вопрос и о преемственности фермерских традиций. Внуки Ларисы Николаевны все лето на ферме. Здесь есть, где развернуться. Подъезжая, мы сразу обратили внимание на странное сооружение у дороги. Оказалось, это не что иное, как землянка, которую построили неугомонные пацаны. Пока они не определились с будущей профессией. Играют в летчиков, носят шлем, шпагу. Уже снимались на телевидении в популярной передаче: один из внуков со знанием дела рассказывал о ферме и ее обитателях. Получилось очень мило, а главное, познавательно и доступно для всех детей.



