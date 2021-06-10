Открытие выставки «Счастливы быть снова дома» в Массандровском дворце

Гатчина и Массандра – две резиденции Александра III. Замок под Петербургом император считал любимым домом, дворец под Ялтой он создавал для своей семьи в последние годы жизни.

С 12 июня по 25 октября 2021 года жители Крыма и отдыхающие здесь туристы смогут увидеть в Массандровском дворце часть коллекции Гатчинского дворца.

На выставке представлены 53 экспоната, в том числе: модель памятника Александру III работы Паоло Трубецкого 1905 года, блюдо «Петух и курица» 1892 года, с которого Императорский фарфоровый завод по заказу Александра III начал знаменитую серию работ, выполненных по уникальной для конца XIX века технологии подглазурной росписи, портрет первого владельца Гатчинского дворца Г.Г.Орлова 1770-х годов, портрет великого князя Павла Петровича 1780-х годов, картина «Присяга великого князя Александра Александровича» кисти Б.П.Виллевальде 1861 года, изображение великого князя Михаила Александровича за рисованием, кисти К.В.Лемоха 1892 года, живописные полотна из парадных приёмных Александра III, фарфоровые вазы работы Королевской фарфоровой мануфактуры, приобретённые великой княгиней Ксенией Александровной в Дании в конце XIX – начале XX века, а также саквояж великого князя Михаила Александровича производства мастерской «Drew and sons», Англия, начало XX века.

Название выставки «Счастливы быть снова дома. Семья Александра III в Гатчине» напоминает о записи, которую император оставил в октябре 1893 года в своей Памятной книжке, когда последний раз приехал в любимый Гатчинский дворец. Об этой же записи напоминает сейчас и постамент памятника Александру III, открытого 5 июня в Гатчине при участии президента России В.В.Путина.

Выставка откроется 11 июня 2021 года в 15:00 на 3 этаже Массандровского дворца Алупкинского музея-заповедника.

В открытии выставки примут участие представители музея-заповедника «Гатчина»: директор Василий Юрьевич Панкратов, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Юлия Александровна Николаенко, хранитель фондов фарфора и тканей Светлана Сергеевна Фомина.

На youtube-канале музея-заповедника «Гатчина» можно увидеть выпуски «Онлайн с хранителем» о некоторых экспонатах, представленных на выставке в Массандровском дворце:

https://youtu.be/T33hJi1nvL4 - модель памятника Александру III

https://youtu.be/UDHzVurwQmA - саквояж Михаила Александровича

https://youtu.be/mFXfzE7g0mc - блюдо «Петух и курица»

Адрес выставки в Массандровском дворце:

Республика Крым, город Ялта, посёлок Массандра, Симферопольское шоссе, 13.



