Подпишитесь на любимую газету «Гатчинская правда» по льготной цене!

Клиенты Почты России могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут. Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России.

Вы также можете подписаться на газету «Гатчинская правда» на 6 месяцев по льготным ценам! Индекс П4237: до адреса – 512,94 руб., до востребования – 467,60 руб. Индекс ПИ704 (для ветеранов туда, пенсионеров): до адреса – 480,30 руб., до востребования – 434, 76 руб.

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». Вы можете подарить подписку на журналы и газеты детским домам, школам-интернатам, домам престарелых, сельским библиотекам и другим социальным учреждениям. Оформить подарочную подписку можно двумя способами: онлайн на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в отделении почтовой связи.