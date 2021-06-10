Подпишитесь на любимую газету «Гатчинская правда» по льготной цене!

Клиенты
Почты России могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые
журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и
другие издания. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить
фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам,
названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут.
Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из
любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России.
Вы также
можете подписаться на газету «Гатчинская правда» на 6 месяцев по льготным
ценам! Индекс П4237: до адреса – 512,94 руб., до востребования – 467,60 руб.
Кроме
того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». Вы можете подарить подписку на журналы и
газеты детским домам, школам-интернатам, домам престарелых, сельским
библиотекам и другим социальным учреждениям. Оформить подарочную подписку можно
двумя способами: онлайн на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в отделении
почтовой связи.