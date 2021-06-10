Подпишитесь на любимую газету «Гатчинская правда» по льготной цене!

Подпишитесь на любимую газету «Гатчинская правда» по льготной цене!

До 17 июня по специальной цене на второе полугодие 2021 года можно выписать более 1700 изданий. Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому. Издания, участвующие в акции, будут отмечены специальным цветным значком.

Рубрики : Общество     10 Jun 2021

Клиенты Почты России могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут. Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России.

Вы также можете подписаться на газету «Гатчинская правда» на 6 месяцев по льготным ценам! Индекс П4237: до адреса – 512,94 руб., до востребования – 467,60 руб. Индекс ПИ704 (для ветеранов туда, пенсионеров): до адреса – 480,30 руб., до востребования – 434, 76 руб.

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». Вы можете подарить подписку на журналы и газеты детским домам, школам-интернатам, домам престарелых, сельским библиотекам и другим социальным учреждениям. Оформить подарочную подписку можно двумя способами: онлайн на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в отделении почтовой связи.

 

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