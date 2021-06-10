Ролики – это не только ценный предмет, но и …средство индивидуальной мобильности

В Гатчине юные скутеристы, велосипедисты и пешеходы – категория отдельного внимания ГИБДД. Особенно с приходом лета.

- С наступлением летних каникул мы усилили профилактическую работу с пешеходами, велосипедистами, скутеристами и теми, кто использует средства индивидуальной мобильности – СИМ. Это самокаты, ролики, скейтборды, моноколеса, гироскутеры и т.п., – говорит инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району старший лейтенант полиции Елена Зверева. – Мы проводим разъяснительные беседы как среди взрослых, так и среди детей. Выезжаем в летние лагеря при школах и детские сады. За первую неделю июня посетили четыре лагеря в школах Гатчинского района, сегодня отправляемся в детский сад в Речном.

В лагерях особый упор делаем на велосипедистов. Напоминаем, как правильно переходить проезжую часть: спешиться, посмотреть налево-направо, потом еще раз налево, до 14 лет не выезжать без сопровождения взрослых на автодороги, использовать шлемы и другую защитную экипировку. Не менее внимательными нужно быть во дворах, осторожно выезжать из-за припаркованной машины. ГАИ продолжает проводить мероприятия «Безопасный двор», в ходе которых ведутся беседы с молодыми мамами. Часто мы наблюдаем такую картину: гуляет мама с коляской, а старший ребенок едет рядом на самокате. Стоит ей отвлечься, и он уже покатился не в ту сторону…

В школьных лагерях у нас запланированы мероприятия совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних. Посещать нешкольные лагеря сейчас нельзя из-за ковида, но мы проводим мероприятия в дистанционном формате.

В местах массового притяжения детей с родителями мы тоже планируем проводить разъяснительную работу. Причем упор будем делать на родителей: именно они должны научить ребенка правилам дорожного движения, подтверждая науку собственным примером.

- Лето – время скутеристов…

- Это особая категория. Мы постоянно напоминаем родителям: скутер – это средство передвижения повышенной опасности. Приобретая ребенку скутер, надо иметь в виду: риск попадания в ДТП с тяжелыми последствиями значительно возрастает. Для управления скутерами, объем двигателя которых превышает 50 м3, необходимо водительское удостоверение категории «М».

- На улицах Гатчины появились электросамокаты напрокат, и новинка пользуется спросом. Это усложнило дорожную обстановку?

- Можно сказать, что с ростом популярности любых средств индивидуальной мобильности опасность для всех участников дорожного движения возрастает. Водителям следует опасаться «внезапных» товарищей на самокатах, скейтах и роликах. Взрослые люди на самокатах представляют вполне реальную угрозу для пешеходов. Всем, кто берется водить такой самокат, надо быть предельно внимательными.

Детям до 14 лет на средствах индивидуальной мобильности можно передвигаться по тротуару, по пешеходной и велосипедной дорожке и в пешеходной зоне. На самокатах желательно вообще на проезжую часть не выезжать – только пересекать в случае крайней необходимости, причем пешком.

- В этом году есть дети-велосипедисты или пешеходы, пострадавшие по собственной вине?

- Есть. Один 12-летний пешеход выскочил на дорогу в Гатчине на ул. К. Маркса – в неположенном месте. Он был в капюшоне и шел, разговаривая по телефону. Не глядя по сторонам, ребенок шагнул прямо под автобус. Мальчику повезло: водитель соблюдал правила и ехал медленно, поэтому у наезда были не такие печальные последствия.

В мае в Кобрино 7-летний водитель велосипеда неожиданно выехал на проезжую часть – и под машину. Ребенок ехал по обочине в сопровождении родственницы, но она не успела среагировать. К счастью, там тоже обошлось без серьезных последствий.

Но большинство наших пострадавших – дети-пассажиры. Именно поэтому на гатчинских дорогах инспектора ДПС продолжают проверять водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. В апреле в Кобринском поселении произошло ДТП: отец вез детей в школу и попал в аварию – лобовое столкновение. Пассажиры 14 и 15 лет не были пристегнуты и получили травмы.

Мы проводим разъяснительные беседы о том, что ребенка до 7 лет положено перевозить в детском удерживающем устройстве – на заднем сиденье. На переднем – в автокресле или бустере перевозят пассажира до 12 лет. По достижении этого возраста – просто пристегнутого ремнем безопасности. Госавтоинспекторы проводят встречи с руководителями транспортных организаций, занимающихся перевозкой детей: напоминают перечень требований и санкции в случае нарушений. А в этом году таких нарушений стало больше.

И, конечно, всем участникам дорожного движения надо помнить: несмотря на белые ночи и сухую погоду, лето приносит свои риски. Яркое солнце может ослепить водителя, и он не заметит пешехода или велосипедиста, внезапно появившегося на дороге. Особенно это надо разъяснить детям – они пока не сознают, сколько опасностей подстерегает их на дороге.



